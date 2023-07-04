【選擇寬恕】8歲時被生父潑硫酸臉部嚴重毀容　女生原諒父親：寬恕可讓心靈平靜

▲ 馬來西亞一名女孩8歲時遭生父潑硫酸而導致毀容，除了嚴重影響容貌外，也令她呼吸困難。

選擇寬恕，其實是讓自己走出痛苦，有助療癒自己。馬來西亞一名女孩8歲時遭生父潑硫酸而導致毀容，除了嚴重影響容貌外，也令她呼吸困難。多年過去，女孩與父親保持良好關係，因為她選擇了原諒，

寬恕一個人可以讓心靈更平靜。

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綜合馬來西亞傳媒報道，女孩名魯達希，今年21歲。事件發生在13年前的2010年8月15日凌晨1點45分，當時魯達希只有8歲，疑是她的父親向母親討錢不成功，而把橡皮醋潑濺到她﹑2歲的弟弟及28歲的母親身上。

3人當中，魯達希的傷勢最為嚴重，她的面部留下巨大的疤痕，身體也變得畸形，包括兩邊鼻孔收窄，令她呼吸困難。她的父親瑪海佔，最後因此而被判入獄10年，而母親也與父親離婚了。

由於身體的殘缺，魯達希坦言童年時經歷十分不愉快的時光。除了被人嘲笑，也會被改不同的「花名」，令她感到心碎。她不諱言，也會羨慕起他人，

如果我說我看見美麗的女生沒什麼感覺，那是騙人的，其實我也想像其他女孩一樣漂漂亮亮的。

不過，幸好步入高中時期，魯達希的心態開始變得積極，「朋友、老師和周圍的人總是鼓勵我，所以我試圖擺脫羞恥和自卑。」

對於父親的錯誤，魯達希表示，父親已因此而受到懲罰，她和弟弟也從沒有對其怪責，「他也不是故意的，已經跟我們認錯，一直到現在還會向我們道歉。」

此外，魯達希透露，四姐弟妹放假時便會回父親家中探望，

雖然是爸爸潑硫酸導致我們毀容，但媽媽沒有教我們不要認他做父親，況且原諒別人就是善待自己，寬恕一個人可以讓心靈更平靜。

魯達希透露目前身體的情況算良好，只是她的鼻腔通道在受傷後變窄了，就算9歲時曾接受過鼻子的手術，但她呼吸時仍感到很困難，尤其是生病和哭泣時更為辛苦。

在2016年，她本打算進行一個臉部整形手術，可惜要價10萬令吉（約港幣16.7萬），家人未能負擔而最終推卻。魯達希對媒體呼籲，

我真的希望有人能夠真正地願意幫助我們，直到完成手術。不然每次感冒、發燒或難過哭泣是，我就會出現呼吸困難，因為不能用鼻子呼吸，而要用嘴巴呼吸。

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責任編輯︰王明芳