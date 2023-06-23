【啃老族】40多歲啃老男向母攞錢遭7旬輪椅父嘮叨 不孝子兜巴星父囂張喊報警

▲ 40多歲嘅啃老男向媽媽攞錢時，因不滿爸爸囉嗦，竟當眾掌摑對方。

慈母多敗兒，「啃老」的罪魁禍首也是父母養成！新加坡1名40多歲的男子啃老多年，每日向70多歲的媽媽攞錢，看不過眼的七旬父嘮叨兒子幾句，豈料男子當眾兜巴星坐輪椅的老父，氣焰囂張，還向老父嚷著：「報警啊！」，氣得老父當場報警。

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事發於父親節當天(18日)中午12時左右，在新加坡一餐廳。據目擊者向當地媒體透露，當時1名40多歲的男子前來向母親要錢，父親看不過眼罵了他幾句，男子竟不憤對自己父親動手，不久後就有警員到來。

從閉路電視的影片，看到坐輪椅的老父罵了穿紅衣身材肥胖的兒子幾句，兒子竟大庭廣眾下，一巴掌打在父親臉上，導致父親的上半身搖晃了一下，兒子打人後，並大搖大擺地走開，還囂張地向父親拋下3字：「報警啊！」。

該名父親被摑後自己撥電報警聲稱被打，警方和救護車都趕來現場。有知情的攤販透露，「的確是父親報警，當時其他人都嚇傻了。」

1名女攤販受訪時，指該男子的母親在小販中心的茶水檔口工作，男子的父母親都70多歲了，父親更是行動不便，要以輪椅代步。

他沒有工作，每天都會跟母親討錢。他爸爸看不過眼，那天才會罵他幾句。

有受訪攤販指，兒子長年不工作，每天伸手跟母親要錢，被母親寵壞，母親一直以來都是逆來順受。

40多歲的人了，每天都來咖啡店，聽說他也沒工作。

據她透露，兒子打了父親之後，母親上前對丈夫說：「都叫你別惹他了！」，而事發後，已經好幾天沒看到那名父親。

兒子會有這樣完全不尊重父母，都是母親慣出來的。

有記者到茶水檔找該名母親，她受訪時透露，丈夫已經出院，其餘則不願多談。

另外新加坡民防部隊表示，當天中午12時45分接到求救通知，之後將一人送往盛港綜合醫院。

新加坡警方則說，當天上午11時55分接到求助通知，一名76歲的男子在意識清醒下送院。另一名48歲男子則在協助警方調查。調查仍在進行中。

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責任編輯:王明芳