【泰坦號內爆】巴裔富商19歲兒出發前感恐懼　為取悅父親踏上死亡之旅

▲ 泰坦號罹難乘客中，包括一對富商父子。

載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」，疑在鐵達尼沉船附近發生內爆，導致所有乘客罹難。乘客中有一對巴基斯坦富商父子，年僅19歲的兒子出發前已感到恐懼，然而適逢父親節，為了取悅熱愛鐵達尼號的父親，父子便一同踏上這趟旅程。

遇難的巴基斯坦裔英國富商達伍德（Shahzada Dawood），是巴基斯坦大型化肥公司Engro Corporation的副董事長，是該國最富有的家庭之一。他和妻子及女兒住在倫敦西南部，參加潛艇之旅之前，一家人在加拿大待了一個月。

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而19歲的兒子蘇勒曼（Suleman Dawood）則在蘇格蘭格拉斯哥的斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）就讀，剛完成這學院的第一年學業。

達伍德的姐姐阿茲梅在家中接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時指，侄仔蘇勒曼曾告知，他對旅程不感興趣，甚至對於要參觀鐵達尼號殘骸而感到恐懼。然而，因為旅行的時間正是父親節的周末，他希望令熱愛鐵達尼號的父親開心，於是便隨父親登上潛艇。

當得悉潛艇出事後，過去4日她都想當痛苦，不斷追看相關新聞，希望知道哥哥和侄仔的最新消息。當潛艇公司證實乘客死亡時，她感到非常震驚和難以置信。

我在想著只有19歲的蘇勒曼在裡面，也許喘不過氣。坦白說，這讓人崩潰，我一想到他們就感到窒息。

阿茲梅形容，蘇勒曼是心地善良的年輕人，而弟弟達伍德從小就對鐵達尼號非常著迷，曾邀請阿茲梅的丈夫一起觀看有關鐵達尼號長達4小時的紀錄片，他還喜歡參觀鐵達尼號殘骸的相關展覽，因此當他參加是次潛艇之旅，阿茲梅也不感意外。

事發於6月18日，載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」，下潛後在大西洋海域失聯，儘管多隊搜救隊已連續多日日以繼夜地搜索，惟潛艇所屬的母公司美國「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）於今日（23日）凌晨發布聲明，指潛艇中的5名乘客已經不幸死亡。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）官員亦宣布，在距離鐵達尼號沉船約488公尺發現泰坦號殘骸，估計潛艇曾發生內爆。

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責任編輯：王明芳