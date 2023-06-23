【娘家的底氣】女子結束7年婚姻 娘家設宴買蛋糕慶祝「脫離苦海」

▲ 女子娘家設宴買蛋糕慶祝脫離苦海。

一段婚姻的終結未必是痛苦，更大的可能是脫離苦海，尤其是返回溫暖有愛的娘家，更可謂重獲新生。近日微博瘋傳一條視頻，女子結束7年的婚姻後，娘家人不但為她設宴慶祝重生，更燃放鞭炮，女子的哥哥們更搬忙搬家具，一家人開開人心心迎接女子回歸，盡顯女子娘家的底氣。

內地傳媒報道，河南省商丘市一名女子日前離婚，娘家為她買蛋糕放鞭炮慶祝，恭喜她「脫離苦海」，更拍片放上微博。據離婚女子的弟媳馮女士透露，女子於2016年結婚，結婚7年後，今年離婚了，娘家所有哥哥都去幫忙搬家具，而姐姐們則訂了蛋糕慶祝，還放了鞭炮。

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視頻中，娘家人為離婚女子設下宴席，桌上放着的蛋糕寫了「脫離苦海，喜得重生，離婚快樂」的字眼，希望她離婚後重見光明，往後的日子過得更快樂。

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視頻傳出後引起網民的熱議，網民紛紛留言支持︰「結婚是為了幸福，離婚也是」、「結婚不一定是奔著幸福去的，但是離婚一定是奔著幸福去的」，更有網民大讚女子的娘家有底氣︰「娘家有這麼多的好哥哥也是福氣啊」、「好棒的家庭氛圍」、「這娘家算不錯了，好多家庭都勸和不勸離，出現矛盾忍忍就過去」。

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