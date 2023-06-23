【重男輕女】亡父留兩物業母想給無業弟繼承　女兒呻不公︰話我以後可以靠男人

▲ 有女子表示父親病逝留兩物業，母親卻想全給無業弟弟繼承。

父母重男輕女的思想禍害下一代。台灣一名女網民日前在社交平台分享自己的家庭故事，父親病逝後留下兩物業遺產，可是母親卻想全交給無業弟弟繼承，只因她是女兒，更認為她以後可以靠男人，令她感到不公。

該名女網民周三（21）在網上討論區「Dcard」，以「弟弟為了遺產跟我翻臉」為題發帖，表示父親因病離世，並留下兩棟房子，也因曾拿房子去抵押而留下400萬台幣（約100萬港元）貸款。她的弟弟在大學休學後，每天在家玩電腦，也不工作。由於家裡重男輕女，媽媽叫她放棄繼承父親財產，全部給弟弟。因媽媽和弟弟沒有經濟能力，她獨力負擔爸爸過世的喪葬費用。

最新影片︰

父母重男輕女

爸爸的兩棟房子是老一輩留下來的祖產，加上嫲嫲借給他們清還貸款的錢，嫲嫲提出「一棟房子要我跟我弟各繼承一半，另外一棟可以三人各繼承1/3」。可是弟弟堅持要加上媽媽平分，原來另有目的︰

他這麼堅持要一人1/3，是因為媽媽說過以後她的份都會給弟弟，這樣等於他可以拿到2/3。

這是她無意間看到弟弟的電腦在查共同繼承要怎麼賣房子的資料，只要持有者過半數就可以決定進行買賣。她曾問媽媽為甚麼她那份要給弟弟，或要她放棄繼承，媽媽回應︰

原因是他是男生，我是女生，以後我會靠其他男人就夠了。

弟弟和媽媽的態度令她感到心寒，也很難過。她打算等房子處理完，就離家一陣子，對我媽跟我弟都很心寒。

網民︰分1/3脫離家庭

不少網民同情她的遭遇，提醒她要保障自己的利益，或拿到1/3就算了，既然他們都待她不好，以後可以不理會媽媽和弟弟。有網民表示，「建議分三份。大家都拿到遺產，你也可以沒有責任的從這個家庭中脫離出去」、「如果你媽媽選擇給弟弟，弟弟也有扶養你媽媽的責任」、「既然媽媽重男輕女，可以用這1/3直接買斷，以後媽媽你也不用扶養」、「媽媽弟弟不用管，你搬出去」。點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳