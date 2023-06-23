【正能量】同月喪父喪夫患上適應障礙症　退休妻為亡夫創基金行善助人

▲ Rose成立史賓士基金，以紀念其丈夫。

經歷過新冠疫情，對於死亡的體會感受特別深刻。Rose（唐潔蓮）記得2019年5月3日，97歲的父親當晚沐浴後，還食完老婆餅，就這樣安詳地離開人世。同月23日，丈夫在毫無預警下，因為心血管病也離開了。「他剛喝完酒，在自己太太懷抱下離開，實在好幸福。」

喪父喪夫對Rose不無打擊，經歷過「適應障礙症」，並且不斷自我增值，她終於走出死亡的陰霾，成立「史賓士基金」，以慈善服務紀念逝去的丈夫。

一個月兩個葬禮，其實是不容易承受的痛，但Rose說她一滴眼淚也沒有流過。「其實我也需要工人姐姐的陪伴，因為回家沿途有許多感觸，每一個角落都有feeling。」

▲ Rose 2020年初構思，11月成立史賓士基金，以紀念其丈夫。（攝影：黃建輝）

同時承受喪父喪夫的痛，本來退休前後興趣多多的Rose，甚麼也不想做。「我睡得不好，又無胃口，覺得要去看精神科醫生。他說我有適應障礙症，如果不看醫生，就會抑鬱。」Rose覺得就好像感冒要食藥般，她不抗拒，通常6-7個月病情就會平靜下來，現在她已不用再吃藥了。

興趣多元化未雨綢繆

能夠復元，Rose覺得她一直有多方面的興趣是有幫助。「30幾年前，我已用10年時間取得草月流插花導師資格，因為怕被裁員會無飯食。同時如果不喜歡做，又或者想投放多些時間在家庭，有second skill，選擇權永遠在自己到。」

禪修靜觀也是她經常做的「功課」，因為可以察覺自己的觀感，並且將心境平靜下來，學習放下。「我每日也會禪修兩次，在家海旁行禪最少1小時，踏實地觀呼吸，感受周圍的環境，對復元有好大幫助。」

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她還是哈達瑜伽導師、經絡易筋健身導師、禪繞畫認證導師、頌缽治療師、園藝治療師等。「這些興趣加起來令我好像食了凍齡藥。我今年67歲了，無人相信，我還年輕過還在工作的人。」雖然她要吃膽固醇藥及血壓藥，但愛吃愛煮，中、西、法、日、意菜也難不倒她，逢周三她還會煮素菜，與朋友分甘同味。

善用財產令不同機構受惠

丈夫突然過身，令她醒覺到自己對死亡還未預備好。「最初的遺願是將財產分給4個慈善機構，但不知他們怎樣運用，可能做不到我要做的東西。」

▲ Rose是哈達瑜伽導師，也熟悉經絡易筋，她便教筆者如何ko肩膊痛，只要頭與手呈相反方向，就能拉筋。（圖片：被訪者提供）

於是丈夫離開後，她不斷將自己當免費「外賣」般，送去不同機構，如罕見疾病聯盟、鄰舍輔導會、樂童行、怡康居、中小學等，為他們提供不同的課程，如靜觀、頌缽音樂分享、減壓、椅子健身、禪繞畫等。

「由去年開始，我已捐贈鄰舍輔導會流動中醫車的營運費用，為大澳、梅窩、東涌地區的長者提供義診服務。全新的醫療車，將於本月中進行交接儀式。」其實她做得最多的義工，是擔當寧養大使，教末期病人及家人做手工。「因為時間彈性較大，而且當中看到很多生死。」

未來她希望為罕見病照顧者成立網上平台，可以互相支持。「我也申請緊政府的資助，製作VR教智障者自衛術及健身。因為有些智障人士身形魁梧，不像智障人士，可能會被人打。」

▲ 史賓士基金捐贈給鄰舍輔導會的中醫醫療車。（圖片：被訪者提供）

經過疫境，她相信自己抗疫能力提高了，可以更上一層樓。「先生生前也曾說我有很強的適應能力。面對逆境是需要勇氣，但不是勇氣令我復元，而是自我發揮力量，實踐自己的價值觀。而我的價值觀，就是盡我餘生令其他人快樂。」

記者：何小雲