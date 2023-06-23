【另類職業】女友揭男友工作性質後怒提分手　網民卻一面倒支持男友：真羡慕

▲ 男友堅持不透露工作內容，女友得知真相立即分手，網民卻一面倒支持男友。（網上相片、非當事人）

阿姨我不想努力了！台灣一名女子近日發現男友以被富婆包養維生，即做俗稱的「小白臉」，女子不能接受即日提出分手，並在討論區分享事件，豈料網民卻一面倒支持男友，更大喊羨慕。

綜合台媒報導，該名女子在討論區《爆料公社》上發貼分享，男友在一年前突然離職轉工，堅持以有隱私限制為由不透露工作內容，但男友仍是過著朝九晚五、偶爾出差的生活，而且薪金比之前高，每月8萬台幣（約2萬港幣），女子便沒有再多問。

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直到近日，女子幫助男友把私家車拿去保養時，在車子方向盤旁邊的抽屜內，發現了一部電話和一張電子門卡，女子肯定不是屬於男友爸媽的，因此感到懷疑。女子開始翻查行車記錄儀的片段，她終於得知男友不透露工作的原因。

男友每天早上準時9點前到達一位富婆的家，下午5點左右在富婆的豪宅外、車子前方親吻再見。至於不時會出差，其實陪富婆去北投泡溫泉，或是到宜蘭花蓮等地過兩日一夜。女子亦有聽他們在車上的談話內容，知道富婆有家室，但是老公不常回家，以每月8萬台幣（約2萬港幣）聘請男友陪過日子。從對話中可見，男友會對著富婆撒嬌賣萌，女友當刻果斷提分手大喊：

差點噁心到我早餐都快吐光。

女子上網講述自己的遭遇，豈料網民卻不認同女子看法，更有網民明言想其男友代為介紹工作，「我也想找這種工作，可以請你男友介紹一下嗎？」、「妳這是在炫耀吧！」、「真羨慕」。

令人感到意外的是，有網民分享自己老公都是從事這職業，每月給她15萬台幣（約3.8萬港幣）作家用，她大方接受，直言只要有使用安全套就可以。

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責任編輯:王明芳