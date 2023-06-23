【食用安全】男子愛食豬肉1個部位腦損險心肌梗塞亡　專家教4食物護心降膽固醇

▲ 男子愛食豬肉1個部位，腦損險心肌梗塞亡，專家教4食物護心降膽固醇。

吃豬肉要小心1部位，多食可能會導致心肌梗塞。台灣毒物科護理師譚敦慈分享案例，一名57歲的男子因愛吃豬肉1部位，導致某日突然心肌梗塞、心跳驟停，所幸經過搶救撿回一命，但也因此留下腦損傷後遺症。

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毒物科護理師譚敦慈在台灣節目《聚焦2.0》上分享，指她的一名親戚喜歡吃動物内臟，尤其愛吃豬腦，認為可以「吃腦補腦」。隨後該名親戚被檢查出壞膽固醇過高，但他因為覺得吃了膽固醇藥不舒服，就自主停藥，結果某日在家中突然心肌梗塞、心跳驟停。雖然最後有被搶救回來，但也因此造成腦部損傷，連妻子都不認得。

譚敦慈表示，豬腦是膽固醇含量第一名的食物，因此要盡量避免進食。同時，她又建議，除了盡量少食高膽固醇的食物外，有4種食物可以有效降低膽固醇，保護心血管。

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4種可降膽固醇食物

1.魚類

一個禮拜可吃兩次魚，其中最推薦鯖魚，因為其奧米加3（Omega-3）脂肪酸含量最高。其次是秋刀魚和虱目魚。同時，盡量避免吃大型魚類，如吞拿魚、旗魚、魷魚等，因為這些魚的汞含量較高。

2.核桃

每日吃4粒核桃，但盡量選用無調味的核桃，否則會有致肥風險。

3.豆漿

每日喝一杯未過濾的含渣豆漿，可幫助降低膽固醇。

4.乳酪

早餐建議選擇牛油果、鳳梨或當季水果搭配乳酪。乳酪選擇無糖乳酪可降低3成大腸癌風險，另外牛油果的份量要注意，因熱量太高，一次吃大約半顆即可。

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責任編輯：羅嘉欣