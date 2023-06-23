【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：惠康生日抽獎頭獎獨得190萬yuu積分

▲ （DFI零售集團提供）

本周惠康、萬寧及7-Eleven優惠情報，焦點有於惠康消費滿$50，即可參加抽獎，頭獎獨得190萬yuu積分，等值9,750元，推廣期內4周合共4個名額；卡樂B各款薯片，$40/5包；出前一丁各款即食麵，$31.9/10包。萬寧多款染髮、護髮及護膚產品正進行第2件半價。7-Eleven 各款雀巢甜筒$60／8支，雀巢雪糕產品買滿$70或以上9折。

最新影片推介︰

惠康優惠：

惠康生日大激賞

凡於惠康消費滿$50，即可參加惠康生日大激賞 ，即抽即獎。大獎合共780萬yuu積分，還有超過7,800份現金優惠券及獎品。

優惠期：23/06/2023 - 29/06/2023

卡樂B各款薯片，$40/5包

淘大各款急凍點心，$49.9/4包

嘉頓各款餅乾，加$1多1 包

出前一丁各款即食麵，$31.9/10包

維達柔韌 4層衛生紙 12卷裝，$52/2條

優惠期：23/06/2023 - 25/06/2023（只限3天）

Häagen-Dazs精選雪糕／雪糕批，2件折實價$99

即看優惠詳情：

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全新一輪「笑印活動」

惠康首度聯乘兩大日本廚具品牌 - mosh! x sutto廚具系列 推出全新一輪「笑印活動」

凡於惠康超級市場購物每滿港幣$60即可獲笑印一個，憑笑印或yuu積分獨家換購三款sutto方型鍋具和四款mosh!廚具及小家電。

印花派發日期：23/06/2023 - 21/09/2023

換領／換購日期：23/06/2023 - 5/10/2023

萬寧優惠：（優惠期：23/6/2023 - 29/6/2023）

多款染髮、護髮及護膚產品現正進行第2件半價。

指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送Kaneyo日本蔬果香橙味洗潔精

指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送Kaneyo日本蔬果香橙味洗潔精

指定護膚產品買第2件半價

指定沐浴產品買第2件半價

即看優惠詳情：

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7-Eleven優惠：

【$8/ 件】爽浪無糖香口珠袋裝18-20粒（各款）（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）

【$8／支】可口可樂（原味/加系/無糖）/ 雪碧（原味/無糖）/ 芬達橙味汽水/玉泉忌廉梳打/ +C有汽檸檬味汽水500毫升/青檸味有氣水410毫升（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）

【$43/ 件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）

【$60／8支】雀巢甜筒（各款），雀巢雪糕產品買滿$70或以上9折 （優惠期：22/6/2023 – 27/6/2023）

【$68／5件】樂天涼快沙冰（各款）/ "爽"冰凍甜品杯（各款）/ 雪見大福雪米糍（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款） （優惠期：22/6/2023 – 27/6/2023）

即看優惠詳情：

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責任編輯：陳麗娜