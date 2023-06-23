  • 31°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 12:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：惠康生日抽獎頭獎獨得190萬yuu積分

社會 11:35 2023/06/23

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（DFI零售集團提供）

本周惠康、萬寧及7-Eleven優惠情報，焦點有於惠康消費滿$50，即可參加抽獎，頭獎獨得190萬yuu積分，等值9,750元，推廣期內4周合共4個名額；卡樂B各款薯片，$40/5包；出前一丁各款即食麵，$31.9/10包。萬寧多款染髮、護髮及護膚產品正進行第2件半價。7-Eleven 各款雀巢甜筒$60／8支，雀巢雪糕產品買滿$70或以上9折。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

惠康優惠：

惠康生日大激賞

凡於惠康消費滿$50，即可參加惠康生日大激賞 ，即抽即獎。大獎合共780萬yuu積分，還有超過7,800份現金優惠券及獎品。

優惠期：23/06/2023 - 29/06/2023

  • 卡樂B各款薯片，$40/5包
  • 淘大各款急凍點心，$49.9/4包
  • 嘉頓各款餅乾，加$1多1 包
  • 出前一丁各款即食麵，$31.9/10包
  • 維達柔韌 4層衛生紙 12卷裝，$52/2條

優惠期：23/06/2023 - 25/06/2023（只限3天）

  • Häagen-Dazs精選雪糕／雪糕批，2件折實價$99

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

全新一輪「笑印活動」

惠康首度聯乘兩大日本廚具品牌 - mosh! x sutto廚具系列 推出全新一輪「笑印活動」

凡於惠康超級市場購物每滿港幣$60即可獲笑印一個，憑笑印或yuu積分獨家換購三款sutto方型鍋具和四款mosh!廚具及小家電。

  • 印花派發日期：23/06/2023 - 21/09/2023
  • 換領／換購日期：23/06/2023 - 5/10/2023

萬寧優惠：（優惠期：23/6/2023 - 29/6/2023）

多款染髮、護髮及護膚產品現正進行第2件半價。

  • 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送Kaneyo日本蔬果香橙味洗潔精
  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送Kaneyo日本蔬果香橙味洗潔精
  • 指定護膚產品買第2件半價
  • 指定沐浴產品買第2件半價

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +2

7-Eleven優惠：

  • 【$8/ 件】爽浪無糖香口珠袋裝18-20粒（各款）（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）
  • 【$8／支】可口可樂（原味/加系/無糖）/ 雪碧（原味/無糖）/ 芬達橙味汽水/玉泉忌廉梳打/ +C有汽檸檬味汽水500毫升/青檸味有氣水410毫升（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）
  • 【$43/ 件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：21/6/2023 – 27/6/2023）
  • 【$60／8支】雀巢甜筒（各款），雀巢雪糕產品買滿$70或以上9折 （優惠期：22/6/2023 – 27/6/2023）
  • 【$68／5件】樂天涼快沙冰（各款）/ "爽"冰凍甜品杯（各款）/  雪見大福雪米糍（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款） （優惠期：22/6/2023 – 27/6/2023）

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
10:13 2023/06/20
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
【著數優惠】AlipayHK推最高35元餐飲獎賞　適用厚福街逾20間食店
10:40 2023/06/21
【著數優惠】AlipayHK推最高35元餐飲獎賞　適用厚福街逾20間食店
【優惠】Häagen-Dazs馬卡龍雪糕凍飲買一送一　優惠即日起至6.25推出
12:50 2023/06/21
【優惠】Häagen-Dazs馬卡龍雪糕凍飲買一送一　優惠即日起至6.25推出
【六合彩】端午金多寶頭獎無人中　下期頭獎獎金估計有5,200萬
22:09 2023/06/22
【六合彩】端午金多寶頭獎無人中　下期頭獎獎金估計有5,200萬

你可能感興趣

【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
10:13 2023/06/20
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
【著數優惠】AlipayHK推最高35元餐飲獎賞　適用厚福街逾20間食店
10:40 2023/06/21
【著數優惠】AlipayHK推最高35元餐飲獎賞　適用厚福街逾20間食店
【優惠】Häagen-Dazs馬卡龍雪糕凍飲買一送一　優惠即日起至6.25推出
12:50 2023/06/21
【優惠】Häagen-Dazs馬卡龍雪糕凍飲買一送一　優惠即日起至6.25推出
著數優惠 美食 可口可樂 雀巢 即食麵 檸檬 萬寧 7－Eleven 惠康 超市

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌