【有教無類】棄大學教授每日5點起床到大澳教學 非常校長：Band 3學生都可以叻

▲ 惲福龍放棄不做大學教授，到大澳中學做校長。

毅然放棄大學教授的高薪厚職，每日五點起床，花兩個半小時從火炭長途跋涉入大澳，教別人眼中最曳的一班Band 3學生，一路堅持了十三年之久，到底是甚麼驅使一個人這樣做？「係愛呀！」佛教筏可紀念中學校長惲福龍如是說。

Band 3學生個個叻

今年六十三歲的惲福龍，曾於香港城市大學、香港中文大學及香港大學等大專院校任教超過二十年，主要教授社會學及人文科學，自二零零九年起成為佛教筏可紀念中學（下稱「筏可」）的校長。

起初我是用大學兩年的學術休假來這裏做校長，難得太太不介意我減薪，想不到從兩年的目標，轉眼做了十三年，無辦法，走唔甩。

筏可一直堅持做到真正的有教無類，學生好壞都照單全收，不為衝成績或升格而篩走在社會大眾眼中行為偏差的學生。惲校長最大的目標是教好一群不被社會看好、甚至是最曳的學生。

我為甚麼願意來這裏當校長？我想告訴全港學生，不必爭取贏在起跑線，最重要是甚麼時候發力，只要孩子願意發力讀書，一、兩年內一定有成績。

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位於大澳的筏可，地處偏遠，是一所Band 3的直資中學，惲校長形容：「好人好者基本上不會來這裏讀書。」校內非華語學生佔六成，包括菲律賓、巴基斯坦及尼泊爾等十多個國籍，曾經連俄羅斯都有。學生多為大嶼山居民，來自梅窩、貝澳及水口等，最多學生住在東涌的逸東邨，他們多半來自基層家庭，當中包括不少綜援戶。

筏可有260名學生，中一至中六每級三班，學校卻聘任了多達三十多位老師，師生比例差不多一比七至八，堪稱全港中學最低師生比率。惲校長直言在這裏教書的老師特別辛苦，因為問題學生比例高，但他來了十三年一直堅持有教無類的目標：

這些學生大多不能考出好成績，不能上大學，但我想至少讓他們做返個人，不要在家躺平。

▲ 筏可收養了兩條被遺棄的狗，一頭黑白色的邊界牧羊犬Panda，一頭是體型龐大的伯恩山犬Big Ben，惲校長視狗狗為兒子，不准學生侮辱牠們。

當人人以為Band 3學生極其量只能捱到中六畢業，筏可的學生卻證明了自己只是不夠乖，但絕非不夠叻。他們有八年拿到民政事務局每年僅得二十四個名額的「多元卓越獎學金」，有六年獲得南華早報的「年度學生獎」獎學金；去年DSE更有九名筏可學生成功考入大學，包括考入首屈一指的港大土木程、中大建築系及理工大學測量系，成績之優秀在本地Band 3學校並不常見。學生得獎，個個歸功惲校長，但他跟學生說：「拿到獎的是你們，不是我，我只是相信你們叻。」惲校長指很多人不相信Band 3學生都可以叻：

一般人認為這些學生來自破碎家庭和綜援戶，有犯事的、有坐監的，怎會叻？我們就是相信他們每個人都叻，結果他們證明了自己。這是這所學校特別的地方。

一日爸爸一世爸爸

惲校長自豪地表示：「我的學生個個叫我做老豆。」這位非一般的校長爸爸在校內有足足八成「民望」：「我在這裏的角色很有着數，做甚麼都成功，因為學生知道我疼愛他們。我從不罵我的學生，從來不跟學生對抗，也不會侮辱他們。但我不會跟他們做朋友，我的身分很清晰是校長，我很疼愛他們，所有學生都知道。」他的校長室面積特別大，因為他希望每個學生都可以隨時來這裏找他。

外面的學生讀了六年書都未試過入校長室見校長，這裏的學生個個跟我攬頭攬頸。

這份父愛非但不止息於校園內，更延伸到畢業生，甚至在囚學生身上。「我經常去探監，某次有個筏可畢業生的家長打給我，說他兒子放假開車回大澳玩，途中因為開到一罐沒有汽的汽水，他十分勞氣，欲把汽水罐丟出窗外之際，一不小心扭軚撞上電燈柱，導致整個大澳停電，結果因破壞公物被罰款十萬。他繳不出罰款，鋌而走險去販毒，結果失手被捕。我去監獄探望他，他問我為甚麼來，我問他：『你叫我甚麼？』他答『老豆。』我說既然是父子，關係就不會斷，我當然來看你，聽後他哭了。」

惲校長認為在筏可當校長最大的成就，並非提升學生的大學入學率，而是讓這些缺乏愛的學生知道世界上除了父母，還有人疼愛和重視他們，千萬不要放棄自己。

希望我們的做法能感動社會大眾，讓孩子們得到更多關愛與重視。

另一個令惲校長跟學生打成一片的原因，是同理心。「我有一位學生，曾經在副校長面前用粗話罵我是『X樣』，我讓她來見我，跟她道歉說不好意思，校長面目可憎令你難受，說畢我讓她出去，她問我為甚麼不罰她，我說憎校長並沒有犯校規，不過說粗話的確不太好，下次別讓副校長聽到便好了。臨走前我請她吃糖，問她有沒有甚麼方法讓她沒那麼討厭我，她問我為甚麼要知道，我說：『因為你是我女兒呀，我當然希望你錫爸爸。』之後她每朝見到我都有說早晨，直至中六畢業。這個女孩未必是憎我，可能只是討厭我校長的名銜，或許她小時候被其他校長罰過，我只是代罪羔羊。我很尊重她當時的感覺，或許她前一晚跟男朋友吵得很兇，又或者家裏昨晚『六國大封相』，令她很憤怒，背後很多原因我們不瞭解，所以我從來不會罰學生。」

培養學生行者精神

惲校長在任十三年，一手在筏可創立「筏可行者」及「筏可騎士團」，親自帶領學生連續十三年參加毅行者，並於二零一九年率領「筏可騎士團」踩單車上北京，花上三十一天，長征二千八百公里路破風前行，開創學界先河。惲校長直言行山和踩單車不過是個噱頭，建立學生們的自信，鍛鍊意志力才是真正目標。

其實我很討厭行山。我本身是個大學教授，享受在家中聽音樂、看書，喜歡靜態活動，但來筏可教書，我必須要找些活動跟學生一起做。

十三年前剛上任的他，一直苦惱要跟學生做甚麼活動最好，他試過全校師生一起每天串英文生字，卻發現學生轉眼便忘記，他想到唯有肌肉記憶不會輕易被忘記，於是開始了跟學生行山，由每天步行一公里開始，已經做到「今天的我贏到昨天的我」。

當時有人提到最難的運動挑戰就是毅行者，所以我自到任第二年起便參加毅行者。第一年跟副校長和兩位老師一齊參加，挑戰在四十八小時內走一百公里路，結果用了47小時又43分鐘才完成，走到腳都破了，老師哭着叫我退出，我不肯。我以為自己行一、兩年便算，結果現在年年都行。

▲ 「筏可騎士團」精神抖擻集合！

私底下不愛運動、怕出汗的他，坦言為了學生行到周身傷，更犧牲了自己讀書的時間來完成所訂立的步行目標。「其實我行山行得很慢，跟學生踩單車上北京時要不停中途休息，只能慢慢踩。試過踩到差不多中暑，學生苦勸我搭的士返酒店，我堅持把路程踩完，讓他們在酒店足足等了我四個小時，我才龜速到步，但不論幾艱難我從來不說放棄。我不介意學生看到我窩囊的一面，就是希望他們感受到，即使我這個完全不擅長任何運動的校長，都能完成這些挑戰。學生比我叻，還有甚麼事情做不到呢？我們的成功不是因為我們本事，而是我們肯堅持。」

感恩成為神的器皿

惲校長每年都會為學生訂立一個目標，今年的新口號是GROW，四個字母分別代表Gratitude感恩、Respect尊重、Optimism樂觀和Willpower意志力。他認為感恩尤其重要，他亦是出於對神的感恩，所以來到筏可當校長。「很多人讚我叻，我否認，不是我要刻意裝謙虛，而是我真的覺得自己很幸運，得到很多人幫助。我並非一個很成功的校長，我只是很勤力。」篤信基督教的他，自覺是神的器皿，為感恩神賜予他一對又懂事又聰明的子女，他自覺有責任回饋社會，去幫助其他學生。

我疼學生跟我的子女沒兩樣，教學方式亦相同，我從沒要求他們出人頭地搵大錢，做一個有用的人便可。現在我的子女一個是醫生，一個是律師，我是校長，兒子說我們一家很不錯，不是因為工作令我們衣食無憂，而是他認為這三個行業都能夠幫到人，貢獻社會，我很感恩他有這樣的想法，希望我的學生都一樣。

惲福龍可能是全港家訪做得最多的校長。「我出去家訪沒有不成功的，因為我一出手，威力是老師的十倍。」曾經有個學生三年不上學，只留在家打機，社工去探訪吃閉門羹，老師去家訪他逃跑。結果他親自出馬，學生不敢不開門。

入屋見他整個人不修邊幅，大量即食麵的碗疊高到天花板。家訪到第三次，他終於願意走出家門跟我出街吃碗麵，但仍然不上學。我半年間不斷去做家訪，直至某天他忽然回校上課，我問他為甚麼，他說其實我來家訪了幾次之後，他已經想返學，只是沒有下台階。我沒有多說話，他返學遲到我由得他，不罵也不罰，最後他竟然成為其中一個跟我行毅行者的學生，這些個案才是我教學生涯中最有滿足感的。

文章獲黃巴士授權轉載。

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