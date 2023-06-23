【成功上樓】港女獲派將軍澳港鐵旁公屋似中六合彩 網民羨慕：等8年都未有

▲ 真係開心到似中六合彩。

香港輪候公屋往往等足7、8年都未上到樓，所以等到上樓兼有靚單位猶如中六合彩，有港女就在小紅書拍片直擊自己抽到將軍澳靚公屋及簽約過程，直言「爽到爆」！而公屋就在港鐵站旁，交通方便，引來眾多網民羨慕，有網民指自己苦等8年都未能上樓，不過都有網民表示沒有看不起的意思，但慶幸自己住在大陸屋夠大。

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港女是3人家庭，獲派3-4人單位，單位約326呎大，有獨立廚房與廁所，由簽約到睇樓都全程直擊，就影片所見，有獨立廚房與廁所，且窗戶夠大，採光充足，港女在回覆網友留言時表示「公屋月租港幣$2,520，這個位置如果私樓月租應該大概15000。」她更表示會將裝修過程繼續拍片上載到小紅書。

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不過，有部分內地網民就指開心自己慶幸生活在大陸，「沒有看不起你，但是我真的慶幸我生活在大陸」、「太小了吧…而且沒有房間」、「相比內地的戶型這個單位戶型好奇怪」、「我都覺得大陸要比香港澳門的房子要大要好，但就是不明白為什麽還有人非要定居那邊，我家親戚就是想我嫁過去」。

港女反駁指內地生活寫意、地方大屋大，而香港的醫療及12年免費教育也有過人之處，所以各有各好。

而港女所抽到的公屋，實則是「可租可買計劃及居者有其屋」，即是居屋，只是因為2002年政府宣告停售居屋，才改為公屋出租，令她不禁笑言

抽到呢到就好似住居屋。

用公屋價可以住到居屋，簡直是人生勝利組。

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責任編輯:王明芳