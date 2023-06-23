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【資優教育】STEAM教育助孩子培養創業精神　學苑開資優家長培訓班助發掘孩子潛能

教育 12:52 2023/06/23

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為了幫助香港培育更多優秀人才，過去15年資優教育學苑一直致力培育資優生，舉辦深度的資優課程，提供優質的STEAM教育。

疫情後的社會變化急速，要提升下一代的競爭力，培養孩子創意和創業精神變得越來越重要。而STEAM教育正是能夠幫助孩子發揮創意和創業精神的重要方式之一。

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STEAM教育帶來的啟發

眾所周知，STEAM教育是一種綜合科學、技術、工程、藝術和數學的教育模式，它強調學習的實踐性，讓孩子能夠在實踐中學習，提升他們的創意和創業精神。

筆者過去二十多年一直從事科研， 見證STEAM教育對孩子的啟發。例如，進行科學實驗時，孩子需要設計實驗方案、分析數據，培養解難能力。此外，在工程領域，孩子需要設計和建造機器、結構和設備，過程中幫助孩子培養設計思維（Design Thinking）能力。

香港資優教育學苑設有不同類型的STEAM 課程，讓學員能夠在實踐中學習，提升創意和創業精神。

STEAM教育培養創業精神

作為一位持續創業的企業家，筆者認為STEAM教育可以幫助孩子培養創業精神。例如，在建造機械人的過程中，孩子需要設計和建造機械人的各個部件；在設計遊戲和藝術品的過程中，他們要創造出各種新穎而具有市場價值的產品，在市場上佔一席位，走上創業之路。

此外，在進行科學實驗、設計和建造機械人的過程中，孩子們需要與其他人合作，共同完成任務，幫助他們掌握團隊合作和溝通的能力，讓他們發現自己對科學、工程和技術的興趣，激發創意設計新發明，培養透過科技解決社會問題的志向。

香港資優教育學苑深信每一位孩子都是獨特而有潛能的。為了幫助香港培育更多優秀人才，過去15年學苑一直致力培育資優生，舉辦深度的資優課程，提供優質的STEAM教育，再加上配對專家導師的師徒計劃，讓孩子擴闊眼界，最終幫助他們發揮創意和創業精神。

去年學苑更開設資優家長培訓班，鼓勵家長支持孩子參與STEAM教育，讓他們有更多機會去嘗試和實驗，發掘個人興趣和潛能。通過這樣的培育方式，孩子能夠在未來的發展中取得更好的成績和更大的成功！

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撰文 : 香港資優教育學苑董事會主席 林曉鋒博士·工程師

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