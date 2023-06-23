【不當飲食】趁母外出狂食糖果雪糕　糖尿病3姐弟嘔吐不止送院全不治

▲ 趁母外出糖尿病3姐弟狂食糖果雪糕，嘔吐不止送院俱不治。

糖尿病病患飲食要小心！埃及便爆出一宗可怕的家庭悲劇，3名年齡介乎6至8歲患的小姊弟，因身患糖尿病，一直被禁止食用高糖食物。豈料，3小孩早前卻趁母親外出，疑擅自「破戒」，將平日不能食的糖果及雪糕飽嚐一遍，最終樂極生悲，孩童母親回家後，竟發現3孩劇烈嘔吐、全身無力，送院後更證實死亡。

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據英國《鏡報》報導，37歲的單親母親雪莉翰（Sherihan F. A.）因婚姻失敗日前獨自離家散心，豈料回家後便發現3名兒女出現嚴重嘔吐、疲倦等異況，8歲大女兒雷姆（Reem）、7歲二女兒巴斯瑪（Basma）及6歲小兒子阿明（Amin）在母親陪同下，被迅速送到醫院搶救，可惜最終亦返魂乏術。

警方初步調查後表示，3名孩子生前對自己的病情已有一定認知，亦明白哪些食物必須忌口；單親母親目前精神狀況相當崩潰，無法肯定自己當時已離家多久。但就3孩童的真正死因，以及案件中是否涉及人為疏失，警方則表示仍然有待進一步調查。

英國糖尿病協會指出，英國430萬名1型或2型糖尿病患者中，有約85萬人不知道自己患病，協會建議如出現以下症狀，應及早檢查是否得到糖尿病，以利扭轉病情：

更頻繁的上廁所，尤其是晚上

感覺更容易疲憊

體重莫名減輕，或不特別節食、運動，體重就輕易下降

傷口需要更長時間癒合

視野模糊

容易口渴

生殖器搔癢或有鵝口瘡

身體多個部位出現皮疹

高危人士及病徵

內分泌及糖尿科專科醫生陳諾接受TOPick訪問時，指有3類人士，較大機會患上糖尿病，包括有家族病史人士、肥胖人士及長期服用類固醇病人。至於病徵方面，他指常見有：口渴，尿頻，體重下降，眼晴模糊，易疲倦及易睡，但亦補充指多數糖尿病，尤其二型病人，是沒有病徵，因當病人血糖超出少許時，病徵未必會太明顯。

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責任編輯：羅嘉欣