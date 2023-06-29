耀中職業及升學輔導團隊與學生攜手成就未來各種可能   全方位加強學生競爭優勢   規劃康莊大道

在今天全球化的社會，人們對高等教育的需求殷切，學生爭相進入世界各地的頂尖大學。隨著報讀一流學位課程的申請數目與日俱增，耀中國際學校的職業及升學輔導辦公室 (Careers and University Guidance Office -- 「CUGO」) 從中扮演著重要角色，全面裝備學生獲得競爭優勢，不僅提升他們成功得到大學錄取的機會，更為莘莘學子規劃未來的康莊大道。

耀中擁有一支由優秀大學輔導員組成的團隊，他們與學生緊密合作，讓他們可以考進一所符合其學術、社交和個人成長需求的大學。耀中及耀華國際教育校網的25位CUGO輔導員兼備多個不同地區大學的專業知識，更擁有總計逾數十年的大學招生和指導諮詢專業經驗。有著這樣深厚和專業的知識，耀中的大學錄取率長年高企，每年都有無數學生獲全球頂尖大學錄取。



及早了解志向 掌握重要技能



耀中深信要未雨綢繆，為學生的教育和理想打下堅實的基礎至關重要。因此，學校鼓勵所有年級的中學生與CUGO輔導員會面，以及了解他們的個性、優點和技能，商討並及早確定學術和就業發展。對於那些不確定自己未來路向的學生，耀中耀華教育網絡的職業及升學輔導主管Nick Strong表示，會透過各種不同的大學研究技巧和指導課程來幫助他們探索和了解自己的喜好、目標和方向。

不但如此，耀中的CUGO更協助學生識別和發展與他們理想職業相關的所需技能，以實現他們的抱負。當中更設有「進階大學預備課程」，專為有志選報頂尖大學的學生而設，培養他們當中所需的重要技能和特質。

此外，學校從九年級開始便為學生提供學術規劃。香港耀中職業及升學輔導顧問關柏麟博士解釋道：「九年級是學生學習旅程中一個重要階段，因為要選擇IGCSE科目。因此，我們與學生討論，確保他們對IGCSE和IB的選科符合他們的職業抱負。」



一對一專業升學支援 度身訂造全面及個人化入學申請



當學生升至十二年級時，每人都會獲分配一位CUGO輔導員，得到一對一的升學支援。關博士指出：「他們學習如何選擇大學，建立個人履歷，善用暑假學習新技能，發掘學術興趣及獲取相關工作經驗等。」

在選擇大學時，CUGO幫助學生了解大學篩選過程中的各個範疇，並進行徹底和詳細的研究。當中必須考慮的關鍵領域包括大學的規模、位置、研究專長、課程內容和評估方法。 職業及升學輔導主管Nick Strong建議：「學生應選擇最適合自己的大學，而非單純按排行榜排名選擇，學生必須考慮大學和課程是否能夠裝備他們進入職業生涯下一階段所需的技能、知識、經驗和判斷力。」

在大學申請過程中，CUGO採取有效的策略來幫助學生增加入讀頂尖大學的機會。 Nick表示：「我們會建議學生最佳提交申請的時間。例如，那些在年初估計將會取得優異成績的學生應盡早申請。相反，那些需要額外時間來提升成績的，應在稍後時間才申請。」

CUGO還建議學生在申請大學時，要作兩手準備，因應不同的考試結果去申請不同的大學。當成績公佈時，如表現勝於預期，學生就可以選擇要求較高的大學；若只達到預期成績時，則可以選擇與預期成績相符的大學；當學生表現遜於預期時，則應選擇較有把握的學科。同時，CUGO會與學生緊密溝通，確保他們不會提交過多的申請，以免影響他們的學業。

CUGO提供的其他支援範圍包括個人陳述指導、聯課活動和工作經驗指導、入學測驗和面試準備，以及獎學金和財務建議。透過全面、適切的一對一支援，學生能入讀自己心儀大學的機會不但大大提高，更能適當地準備自己以面對大學生活的需求和挑戰。

與知名大學的緊密聯繫 助學生靈活調整入學策略

CUGO經常與眾多大學保持密切聯繫，以取得最新、最準確的大學招生訊息。關博士解釋說：「CUGO與大學招生人員和學者在工作上有密切的聯繫。這些關係使我們能夠得到許多熱門大學的最新招生的信息和趨勢，從而使我們能夠相應地調整學生報讀大學策略。」

多年來，CUGO獲邀參加英國牛津和劍橋兩所大學提供的面試培訓課程，為團隊提供了重要的專業知識，以幫助學生駕馭頂尖學府嚴謹的申請流程。憑藉其強大的人脈網絡，CUGO還定期邀請來自全球大學的招生團隊和學者，提供學術體驗講座或專業研討會，讓學生廣為受益。

與逾150位來自世界各地大學的代表會面 即時掌握招生資訊

CUGO提供各種機會連繫世界各地的大學與學生，使他們深入了解大學的招生資訊。CUGO每年都會舉辦大學博覽，吸引多達90多所大學參加。此外，每年有超過150位來自世界各地的大學代表和學者到訪學校，學生和家長都有許多寶貴的機會與來自香港和海外（包括澳洲、加拿大、英國和美國等）的大學代表會面。耀中更為有意入讀清華這類內地學府的學生設立「校長推薦計劃」，讓尖子成就遠大理想。

了解詳情: www.ycis-hk.com

(特約)