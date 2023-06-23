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【帝女花】陳寶珠梅雪詩罕有合體捧場　米雪盼望可再參予演出

娛樂 12:25 2023/06/23

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梅雪詩和陳寶珠欣賞《帝女花》。

桃花源粵劇舍的大型製作「帝女花65」日前公演，久末出現公開場合的陳寶珠、梅雪詩，及剛由加拿大趕返港的米雪，都先後欣賞其中一場，並且給予寶貴意見。

總監陳善之表示很開心，感謝她們幾位對「帝女花65」的支持，寶珠和阿嗲姐近年深居簡出，但均要求要看這個演出，而且還送上大花藍。
寶珠姐開心表示：「很喜歡這個製作，其中一場火燒，崇禎皇帝和太監自縊場面十分之震撼，演崇禎的森哥廖國森十分精彩。」

「帝女花65」日前公演

她對演太監王承恩的新秀梁振文也很讚賞，演得很投入很認真。嗲姐同樣很喜歡，覺得整體十分流𣈱，新的方式也是時代進步所需要的。

米雪姐剛從加拿大回來，回來後有點不舒服，休息兩天還是要求來看「帝女花」，看完後在後台對總監陳善之表示，能看到這樣的作品感到很興奮，稱讚製作團隊的努力和創意是要大力支持。

米雪欣賞其中一場。

記者問可有興趣參與其中，她想也不想便答謂：「有呀！」陳善之很感謝米雪的支持讚賞，之前米雪便為「帝女花」的攝影展任模特兒，為攝影大師夏永康當上他的帝女花。她還表示要看另一齣作品「拜將台」。

陳善之表示希望能與米雪姐再合作，以她的專業演出和認真投入，彼此能擦出新火花！

撰文 : TOPick柴犬出動

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