【時裝品牌】紐約設計師創環保品牌LilyEve　專攻愛瑪仕循環再造Hermes舊毛巾

▲ 紐約品牌LilyEve將舊Hermes毛巾縫製成外套和手袋。（攝影：何偉雄）

來自法國的Hermes和CHANEL就好像魔咒一樣，對普天之下的女性似乎都起了難以自拔愛上它們的作用。甚至有些人縱使不是品牌員工，但憑著小聰明，沾上了品牌的名字後都可以展開了一番事業，當中的個案多不勝數。

其中由26歲的Lily Clempson和89歲的Michel Cantin一起創立的LilyEve便是例子。

▲ Lily Clempson（圖左）最初於疫情期間製造口罩，為Food Bank NYC籌集資金，但當她在東面的Hampton尋找生產商時卻認識了Michel（圖右），二人一拍即合創立LilyEve。（網上圖片）

曾經在紐約Parsons School of Design修讀設計的Lily，以環保和可持續發展為名推出了時裝品牌LilyEve，誠然，設計不算得有甚麼新意，但她的小聰明就絕對值得我們借鏡。

她在古著市場上找來一些Hermes的大毛巾、絲巾和毛毯，然後經前身是Couture工匠的Michel剪裁，縫製成日式kimono模樣的上衣和tote bag。

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對Hermes的「忠粉」來說，這些給與毛巾或絲巾新生命似的設計，的而且確叫人眼前一亮，但對於懂得精通縫紉的女士們，LilyEve高企的價位，說不定會令你忍不住自然動起手來製作一件。當然，最重要的先決條件是你必須擁有一條貨真價實的Hermes大毛巾方可成事。

產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）