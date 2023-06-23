【尖子透視】內向女生蛻變成辯論隊主力　靠一招成績大躍進考入協恩

▲ 內向女生蛻變成辯論隊主力，靠一招成績大躍進考入協恩。（曾嘉文攝）

要獲名校取錄，除了要成績優異，自信外向的性格也加分不少。就讀小六的劉晞晴曾是個性格內向的女生，慶幸疫情期間父母多了時間陪伴，令她變得自信開朗，其後參加學校辯論隊展現自我，並從辯論訓練中找到屬於自己的學習方法，成功考入傳統直資女校協恩中學。

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內向女生經歷性格蛻變

就讀保良局黃永樹小學六年級的劉晞晴，是家中的獨生女，任職設計師的父母工作繁忙，平時多由嫲嫲照顧。她自小性格內向，不擅長與同學們相處，曾遭欺負更怕與人交流，導致學業也未能發揮得最理想，徘徊在全級20名左右。

不過，由於疫情期間，晞晴和父母分別要在家上課和工作，反而令家人相處時間增加。父母熱衷於與她溝通，分享自己的人生經歷，教她待人接物。而一家三口更規定，晚飯時間禁止使用電子產品，提升親子時間質素，時事議題討論和日常趣事分享都是他們的話題。

在父母的陪伴和鼓勵下，晞晴漸漸建立自信，復課後與同學相處大有改善，同學喜歡與變得外向健談的晞晴交流，因此她成為了班上最受歡迎學生，同學們更以「仙女」稱她，

之前不敢打開內心與其他人相處，幸好爸媽給我很多愛，令我慢慢打開自己，主動認識新朋友，變得快樂。

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睡前一小時溫習 成績大躍進

由於溝通表現出色，晞晴被推選加入學校辯論隊。她享受辯論的過程，而且在尋找辯題資料的過程，她找到了自己的溫習祕技。她表示，在一次資料搜集中，得知睡前一小時看到的事物最能鞏固記憶，所以她自律地規限自己利用這段時間溫習，令成績大躍進，排名全級頭五位。

除了參與官津中一派位，晞晴亦有報考直資中學，包括聖保羅男女中學、協恩中學等，最後獲其心儀的協恩中學取錄。晞晴得知即將在英文中學讀書，擔心自己會在英文和以英文教學的數學科感到吃力，所以已經開始補習，為將來做好準備。

名校面試分享

晞晴透露，協恩中學的面試有學術水平測試及家長分享兩部分。學術水平測試分為中英數3個項目，包括以普通話回答文言文閱讀理解、英語看圖説故事，還要在20分鐘內完成20條數學心數題目。家長分享方面，校長會詢問家長一些有關學生日常生活習慣的問題。

晞晴亦大方分享她在聖保羅男女中學的面試經歷，她表示，當日需要在極短時間內以普通話完成句子重組、文章創作，認為學校要求面試者反應迅速，雖然未獲取錄，但都獲益良多。

畢業在即

晞晴即將離開母校，回想六年，除了學術資源外，最感謝老師和社工為自己提供個人成長、人際相處方面的心理支持。而在加入辯論隊後，她發現辯論的趣味，因此她以能言善辯的律師作為目標職業，

一開始是因為在電視劇中看到律師很有型，所以對這個職業有興趣，後來加入辯論隊，發現辯論很適合自己，而辯論與律師有很多共同點，所以就驅使我想做律師了！

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記者︰唐綺晴