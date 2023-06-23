  • 31°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性感人母】莊韻澄泳裝造型出海晒身材　Xenia榮升靚媽仍大方派福利【多圖】

娛樂 13:15 2023/06/23

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

性感女星莊韻澄（Xenia）分享泳裝新相。

性感女星莊韻澄（Xenia）雖然已榮升人妻兼人母，不過Xenia依然不時向大家大派福利，深受網民愛戴。

莊韻澄最近出海到深水灣沙灘，換上泳衣的她於鏡頭前大擺甫士，盡晒驕人身材。

【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

莊韻澄派福利

莊韻澄於IG分享泳裝靚相，並寫道：

☀️☀️☀️
夏至喎今日
同陽光玩遊戲
一定又曬到黑曬啦🖤
#夏至 
#xeniachong 
#hkig #hkactor
#followme #莊韻澄 
#loveisintheair

【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】

    點擊圖片放大
    +12
    +11

提名金像獎新演員

Xenia為2013至2015年度《香港珠寶小姐》季軍及最親善小姐，先後推出過寫真集、擔任節目主持及接拍電影，並於2020年獲提名第39屆香港電影金像獎最佳新演員。

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

榮升人妻兼人母

在2020年11月，Xenia與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣布懷孕3個月，並於2021年3月誕下兒子呂崇滈 。

及至2022年6月尾，Xenia澄原本再次宣布懷孕四個月，可是其胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響胎兒的正常健康，故決定終止懷孕。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【宅男女神】9大IG女神出年曆　莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】
15:05 2022/12/22
【宅男女神】9大IG女神出年曆　莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】
【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】
17:08 2023/03/21
【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】
【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】
14:01 2023/04/26
【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】

你可能感興趣

【宅男女神】9大IG女神出年曆　莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】
15:05 2022/12/22
【宅男女神】9大IG女神出年曆　莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】
【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】
17:08 2023/03/21
【正義迴廊】表姐赴日睇富士山浸溫泉　莊韻澄晒玉背身材Fit爆【多圖】
【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】
14:01 2023/04/26
【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材　靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】
娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌