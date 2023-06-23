【性感人母】莊韻澄泳裝造型出海晒身材　Xenia榮升靚媽仍大方派福利【多圖】

▲ 性感女星莊韻澄（Xenia）分享泳裝新相。

性感女星莊韻澄（Xenia）雖然已榮升人妻兼人母，不過Xenia依然不時向大家大派福利，深受網民愛戴。

莊韻澄最近出海到深水灣沙灘，換上泳衣的她於鏡頭前大擺甫士，盡晒驕人身材。

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莊韻澄派福利

莊韻澄於IG分享泳裝靚相，並寫道：

「

☀️☀️☀️

夏至喎今日

同陽光玩遊戲

一定又曬到黑曬啦🖤

#夏至

#xeniachong

#hkig #hkactor

#followme #莊韻澄

#loveisintheair

」

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提名金像獎新演員

Xenia為2013至2015年度《香港珠寶小姐》季軍及最親善小姐，先後推出過寫真集、擔任節目主持及接拍電影，並於2020年獲提名第39屆香港電影金像獎最佳新演員。

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榮升人妻兼人母

在2020年11月，Xenia與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣布懷孕3個月，並於2021年3月誕下兒子呂崇滈 。

及至2022年6月尾，Xenia澄原本再次宣布懷孕四個月，可是其胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響胎兒的正常健康，故決定終止懷孕。

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