【性感人母】莊韻澄泳裝造型出海晒身材 Xenia榮升靚媽仍大方派福利【多圖】
娛樂 13:15 2023/06/23
性感女星莊韻澄（Xenia）雖然已榮升人妻兼人母，不過Xenia依然不時向大家大派福利，深受網民愛戴。
莊韻澄最近出海到深水灣沙灘，換上泳衣的她於鏡頭前大擺甫士，盡晒驕人身材。
【索爆人妻】莊韻澄穿超低胸背心騷身材 靚媽Xenia家庭事業兩兼顧 【多圖】
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莊韻澄派福利
莊韻澄於IG分享泳裝靚相，並寫道：
「
☀️☀️☀️
夏至喎今日
同陽光玩遊戲
一定又曬到黑曬啦🖤
#夏至
#xeniachong
#hkig #hkactor
#followme #莊韻澄
#loveisintheair
」
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提名金像獎新演員
Xenia為2013至2015年度《香港珠寶小姐》季軍及最親善小姐，先後推出過寫真集、擔任節目主持及接拍電影，並於2020年獲提名第39屆香港電影金像獎最佳新演員。
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榮升人妻兼人母
在2020年11月，Xenia與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣布懷孕3個月，並於2021年3月誕下兒子呂崇滈 。
及至2022年6月尾，Xenia澄原本再次宣布懷孕四個月，可是其胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響胎兒的正常健康，故決定終止懷孕。
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