【靈異現象】兒子車禍身亡家中浴室全是血　父悲問：他回來了嗎？

▲ 台灣遺體化妝及修復師李安琪，分享一個在端午發生的感人靈異事件。

端午節剛過，台灣遺體化妝及修復師李安琪，最近在Facebook專頁「與冰櫃朝夕相處的女人 李安琪」分享一個在端午發生的感人靈異事件。據其分享，一名高中生因車禍不幸爆頭身亡，死狀令人慘不忍睹。高中生的父親懇求化妝師為兒子整理遺容，哽咽表示「兒子很愛漂亮」；而此時，父親也分享家中發生的一件靈異現象，令他懷疑兒子是否已回來…

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以下為獲授權轉載全文：

端午連續假期，這期間人們會與家人團聚，會在門外掛艾草意味驅除邪氣和疾病、而用竹葉綁粽子更是象徵驅邪和保平安，以及還有精彩的划龍舟比賽，這些傳統活動具有濃厚的文化意義。

每年的端午佳節，闔家團圓的重要節日，我便會想起發生在十幾年前的故事。

「安琪！不好意思我知道今天是端午節，但是真的很緊急，能不能出來做修復。」

來電的人是禮儀師，迅速的了解狀況後，放下媽媽煮的一桌美味佳餚，帶上媽媽包的粽子，便驅車前往醫院往生室。

路上沒有食慾，焦急的心混著心疼的思緒，一位高中學生，車禍，被砂石車輾過頭爆了，身體無一處完整。

即使是炎熱的6月，關鍵字依舊如雪花般飄落在腦裡，沒有偶像劇裡的雪花片片，浪漫滿天，而僅有寒冬的寒風刺骨，淒涼萬分。

抵達醫院往生室時，我主動跟禮儀師提出幫忙翻身，協助檢察官驗屍體，這本該是禮儀助理的工作，而不是我的工作，但為了能更加瞭解屍體的損傷狀況，對遺體修復的掌握性更好，於是我提出這樣的要求。

打開屍袋那一霎那，視網膜螢幕裡是一副讓人不忍直視的軀體。

我驚訝於人類生命的脆弱，疼惜著那被車輪輾壓腸子外流、被截成兩半的身子，以及腦漿四溢，眼球爆出、牙齒斷裂、扁平的頭部。

我無法想像，這孩子的父母見到這樣的狀況會有多麼崩潰。

但這一刻終究來了，孩子的母親來不及傷心哭泣就癱軟昏倒在地，被孩子的父親帶離現場，我的心也緊緊的栓著，直到驗完屍體後依舊無法平復那種不捨孩子與心疼父母的心情。

尤其接下來我必須面對孩子的父母，必須跟他們仔細說明孩子遺體損傷的狀況，我會怎麼修復，能修復到什麼程度，而若沒有如眾人所期待般將孩子修復完美，是否也會造成家屬的二次傷害，此刻的我並沒有把握，也相當不安。

帶著忐忑不安的心情，我與孩子的父親見了面，還未開始解說修復的過程，看到孩子的父親紅腫的雙眼，落寞的神情，痛失愛子的心情盡寫在臉上，即將說出口的話硬吞了進去，真的不知道該如何開口。

孩子的父親深呼吸，並沉默幾秒後跟我說：「麻煩妳了化妝師，我兒子很愛漂亮。」他哽咽說完。我點頭回應。

有好一陣子眼淚斷斷續續的打斷他想說的話。

我沉默聆聽，卻聽不清楚孩子父親字裏行間的言下之意。

直到他問我：「這是我兒子回來了嗎？」

「什麼？不好意思，我不太懂你說的意思。」我疑惑的問。

接著他緩慢的說：「我們家就只有四個人，出車禍的是我大兒子，他出車禍時，我跟他媽媽還有弟弟去買東西，警察來社區找人，我們剛好從外面回來，後來知道我大兒子出事，我們回家拿證件，但回家後，浴室全部都是血，家裡沒有其他人，為什麼浴室會全是血？化妝師是不是我兒子回來了，他很愛漂亮，是不是他看到自己全身都是血，所以回來洗澡？」

花了好長的時間孩子的父親才艱辛的把這段話說完，說完他也幾近崩潰邊緣。

雖然對這段經歷覺得很不可思議，但我實在不知道該如何做，才能安慰這個可憐的父親，我知道我不該怪力亂神的附和他的說法，但在他無助哀傷的表情中，我還是心虛點頭跟他說：「應該吧！有可能是兒子回來。」

我無法解釋這靈異現象，在那當下我只想安慰一個受傷的靈魂。

文章獲Facebook專頁「與冰櫃朝夕相處的女人 李安琪」授權轉載。文章標題經編輯所定，原題為《這是我兒子回來了嗎？》