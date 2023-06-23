【開心速遞】「Helen姐」見兒子小學畢業感慨萬分　姚瑩瑩母兼父職栽培11歲仔成小飛魚

▲ 姚瑩瑩見證愛兒畢業，感受良多！

姚瑩瑩憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》「Helen姐」一角成功入屋，近年姚瑩瑩積極瘦身成為一位靚媽！

昨日（6月22日）姚瑩瑩的寶貝仔梁淦賢（Evan）小學畢業，這位靚媽出席畢業典禮後於社交平台分享相片，兒子Evan乖巧非常，於姚瑩瑩的栽培下成為「小飛魚」，帖文中抒發以兒子為榮！

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姚瑩瑩的兒子Evan就讀於新加坡國際學校 （香港），從照片所見，Evan跟媽媽愈大愈似樣，穿上校服的Evan攬着畢業公仔拍照，更與不同的老師合照，當中包括將會升讀的中學校長。

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姚瑩瑩以兒子為傲

至於姚瑩瑩以一身白色套裝打扮現身，當中她以英文撰文，其大意指：「這是我們第一次參加您的畢業典禮，我們對你過去六年的成就感到非常感動，繼續保持出色的表現，期待你的下一個章節！」黃庭峰和佘詩曼等圈中人送上祝賀。

而Evan也撰文抒發感受，當中他寫道：「我真的要畢業了。聽起來我好像要從大學畢業了，但這對我來說意義重大，期待著未來的所有挑戰和障礙。」

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11年前未婚產子

姚瑩瑩於1991年奪得新加坡小姐冠軍，並代表新加坡參加環球小姐，其後來港發展，初出道時曾被力棒為「無綫五美」。後來，於2001年播出的《尋秦記》中飾演「朱姬」一角，可說是姚瑩瑩代表作之一。

感情方面，姚瑩瑩早年曾遭男友背叛，更一度患上厭食症。

另外，姚瑩瑩於2011年未婚產子，當年6月30日，瑩瑩於微博公告剖腹誕下重9.2磅的兒子，縱然跟圈外男友拍拖多年，當時瑩瑩強調二人未有結婚打算。

▲ 姚瑩瑩跟兒子感情要好！（取自instagram）

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為養家捱壞身體

不過多年來，姚瑩瑩未有提及男友，只是母兼父職獨力湊大兒子Evan。這位盡責的單親母，早年為賺錢養家劇集接不停，姚瑩瑩曾經一年內接拍十套劇，在宣傳劇集《全職沒女》時發現腰痛卻延遲醫治，結果導致頸椎移位、尾龍骨第3節移位和軟組織突出，甚至引致心絞痛。

6年前，姚瑩瑩於訪談中表示，帶傷開工的她只好戴頸枕保護頸椎，當時正趕拍3組劇集，已整個星期沒有好好睡覺，故頸椎又再度痛楚。不過她仍心繫兒子，當時表示希望完成工作陪兒子返新加坡，她說：「唯有先苦後甜捱下去。」

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去年7月，姚瑩瑩陪伴兒子赴家鄉新加坡集訓，她樂意做「跟得媽媽」，全程記下Evan訓練的花絮。

Evan亦認真地聽教練講解，由日頭練至天色昏暗。11歲的Evan熱愛運動，身材瘦削零贅肉，更隱約見到腹肌，一身鋼條身型，是未來運動界的新星，姚瑩瑩可說苦盡甘來。

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