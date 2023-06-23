【網絡熱話】小二兒子功課差不補習被質疑 母霸氣反擊1招KO友人

現今社會重視教育，不少家長為了子女贏在起跑線，年紀很小就開始要上補習班，似乎補習已成為了學生的「必備節目」。日前一名媽媽在社交平台發文，指讀就國中2年級的兒子功課差，但她並沒有讓兒子去補習，友人卻質疑她的做法︰「妳都沒給他去補習喔?」她立即霸氣回應，這番言論令不少網友贊同及畀like。

日前有一名媽媽在Facebook社團「爆怨公社」發文，說自己讀國中2年級的兒子成績不佳，但她並沒打算花錢讓兒子補習，竟引來友人質疑，她將兩人的對話寫出來。

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當友友質疑她︰「蛤?你兒子都小二了！妳都沒給他去補習喔?」她就反問︰「明明就不是讀書的料，為什麼一定要補習? 」，友人說︰「就是功課不好才要補習啊！」她霸氣反駁︰ 「肯用心在書本上的小孩補習才有用的好嗎? 妳跟一個從小學四年級就開始補習，結果功課還是不好的過來人講這個...? 其實一點說服力都沒有 #鴨子聽雷...在課堂上就夠了 - 不用換地方」句句夭心夭肺。

貼文一出，網友紛表贊同，並留言︰、「這友人也管太多，如果補習成績會突飛猛進，那每個人都是資優生了」、「孩子不是讀書的料，不代表他沒有強項的藝術或是技能！」、「不想唸書的人，再怎麼補都只是去打發時間而已」 。

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