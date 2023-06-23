【健康知多D】缺乏維他命D較高危感染上新冠病毒　數類人士較易缺乏攝取

▲ 有研究指出維他命D或有助減低感染風險或炎症產生。

維他命D屬人體必需要的脂溶性營養素之一，可協助腸道吸收鈣質和磷質，維持骨骼及牙齒健康、預防嬰幼兒佝僂病和長者骨質疏鬆症。有研究指出維他命D或有助減低感染風險或炎症產生。於新冠疫情下，研究人員更發現缺乏維他命D的人士有較高危機感染上新冠病毒。

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人體的維他命D主要來源是從皮膚經陽光照射從而合成，因此有Sunshine vitamin之稱。根據衞生署資訊，「對於大多數人，在夏天，每星期兩至三次，讓陽光照射到臉部、手臂和手部皮膚5至15分鐘，便可維持體內的維生素D處於較高水平。」

食物當中含有天然維他命D只包括油份較高的魚類如三文魚、吞拿魚、鯖魚、沙甸魚、虹鱒魚、或魚肝油。另外，肝臟、蛋黃、被陽光或UV照射的菇類等也含少量維他命D。市面上亦有部份食物添加了維他命D，如牛奶、芝士、乳酪、豆奶、果汁或早餐穀物等。

膚色較深色、長時間足不出戶或經常以衣服遮蓋臉和全身的人士較容易缺乏維他命D。此外，早產嬰兒、吃全母乳又少接觸陽光的嬰兒、肝病或腎病患者也需留意維他命D的攝取狀況。

長時間攝取過量維他命D可導致血液中鈣質過高—高血鈣，會令骨骼脆弱、增加腎石的風險或影響心臟健康。因此，若有需要或考慮服用補充劑前，應先向醫生查詢及作出評估。

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責任編輯︰羅嘉欣