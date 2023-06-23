【家庭慘劇】2歲兒子玩手槍釀悲劇　誤射懷孕33周媽媽一屍兩命

▲ 美國一名2歲男童玩手槍誤射懷孕媽媽，結果釀成一屍兩命悲劇。

去年美國加強槍械管制法案，將購買半自動步槍的最低年齡，由18歲提高到21歲。當地不少家庭持有槍械，但儲存不當隨時發生奪命意外。近日美國一名2歲男童玩手槍誤射懷孕媽媽，結果釀成一屍兩命悲劇。

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綜合外國傳媒報道，事發於美國俄亥俄州當地時間6月16日，據警察局長David Smith向傳媒透露，31歲的媽媽Laura Ilg當日下午致電911，表示她正懷孕33周，2歲兒子不慎從背後向她開槍。

母嬰同告不治

警方接報後隨即趕到Laura家中，當時Laura在睡房身受重傷，但仍神智清醒。她告訴警員，兒子趁她洗衣服時跑到房間把玩手槍，警方懷疑其中一個通常鎖著的門欄沒關好，才造成今次意外。另外，他們在房間的床頭櫃發現一支手槍，以及另外兩把上膛的槍。

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Laura被送到醫院搶救，醫護人員為她進行緊急剖腹手術，可惜腹中胎兒不治，Laura亦在產後數小時後不幸離世。

據知事發時Laura的丈夫Alek Ilg不在家，家中的槍是屬於他所有的。Alek突然痛失妻兒十分傷痛，他在facebook發文懷念亡妻與來不及出生的兒子，形容Laura是他一生摯愛，失去她的痛苦無法言喻。

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責任編輯︰王明芳