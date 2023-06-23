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【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】

娛樂 14:41 2023/06/23

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難度預告將封盤？

有樣有身材的前華姐冠軍余思霆，自去年與朱敏瀚分手後回復單身，身邊不乏追求者，近日被媒體爆與新歡蜜遊日本東京斷正。

據報道指，四眼新歡樸素平實，身高跟余思霆差不多高，有別於舊愛朱敏瀚高大、靚仔、有型類型，似乎對應她早前發表的感性言論，找一個可靠的男人組織家庭。新歡對余思霆照顧有加，他一人孭上大大袋戰利品，讓余思霆可以輕鬆盡情血拚。

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15日前發文「結婚論」

余思霆於本月8日分享一輯婚照紗並發表感性言論，揚言不愛被綁但仍渴望成家立室：「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高。但還是會想要有一個屬於自己的家！」

其後續指承諾要實現才有意義：「有的時候承諾都只是兩個字，直到真的實現了才有意義，也許我曾經離的如此靠近，也繼續相信會有那麼一天，你的夢想又是什麼？」

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余思霆事後向媒體表示，此行其實與從沒遊過日本的媽媽及哥哥同行，順便邀請幾位朋友一起旅行，而「四眼新歡」其實是哥哥的朋友。至於有指四眼男為其戰行品埋單，她解釋是一起去櫃台處理退稅程序，全都是自己購物的。

華姐四料冠軍

余思霆於2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員。

最為人熟知的戀情莫過於與TVB上位小生朱敏瀚，於2019年因拍攝劇集《好日子》撻着，二人拍拖3年多，更愛得甜蜜，不時在社交網大方放閃。

（IG圖片）

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個性豪放

可惜，因余思霆常返回家鄉台灣工作，令他們聚少離多，最終戀情3年止步，去年7月二人宣布分手。

2021年初，余思霆在台灣相約歌手劉子碩到夜店玩的片段，她玩得興起，跟夜店一名黑衣男子大跳辣身舞，男子又從後攬著余思霆，雙手更在她身上游走，表現親密。

當時她向傳媒表示，友人從外國回流故玩得較癲，而當時仍是男友的朱敏瀚亦知道她亦清楚其行蹤，很信任她。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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