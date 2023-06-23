【打工仔】月入4萬冇車冇樓零積蓄 40歲港男冇老婆仔女嘆一事無成憂人生玩完

▲ 40歲港男月入4萬，冇車冇樓有老婆仔女都冇錢淨，憂人生玩完。

2023年第1季的個人入息中位數為20,000元，男性入息中位數為22,800元，女性則是16,000元，有40歲港男日前上網呻，指自己冇車、冇樓、零積蓄，月入4萬更冇公居屋，慨嘆一事無成，憂人生玩完？

最新影片推介：

該名港男日前在香港討論區發帖，主題是「40歲冇車、冇樓、零積蓄，月入4萬冇公居屋，人生係咪已經完？」，你稱自己是80後，不組不覺已經4字頭，普通大學畢業，打份4萬的IT工作，他無奈指人工超出申請公屋及居屋的入息上限，

連申請資格都冇，又冇父幹，啱啱晒還loan，冇老婆仔女、老豆老母走咗，宜家租私樓住，月光族！

他有感自己年紀越大，感覺追唔上，擔心快要被淘汰，所以上網索取民意，

點樣可以增加收入？點解好多人做到有車有樓，而我就一事無成…

貼文一出，即掀起網民熱議，大批網民質疑樓主月入4萬都無錢剩，「月入$4皮，為何月光族？」、「四皮都無錢剩係你問題」、「月入四萬為何儲不到錢？咁月入一兩萬咪要餓死？」、「無車無樓都做到月光？啲錢洗去邊」，有同是4字頭的網民表示，自己現在都有車有樓有老婆！ 若一樣都沒有，真的要自我反省下！

不過也有網民認為40歲是基層人，冇公屋，人生已失敗，「可以宣布人生已玩完！」、「難聽d講句，呢d咪正宗死窮鬼囉！」、「得嗰四皮，真係少啲，好多專業人士，大學一畢業都唔止呢個數，唯有上少啲網，打多兩份工，將勤補拙，40歲叫做人到中年啦，年紀係大啲啲㗎喇，不過未完…」，有網民則指其實點識用錢才是王道，也有人認為4字頭應該係經理級，「好多人都無父蔭，都係靠自己努力！成功係無捷徑，每件事情都要付出，會好多時間白金付出，爭取到發展機會」，而樓主也表示，「真係收皮！ 男人老狗40歲人先得4皮人工！一個唔小心，俾人開刀，連四皮都冇埋…」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:王明芳