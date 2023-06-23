《全個世界都有電話》舉辦試映場+音樂會　眾星參與電影歌曲演唱

為打響頭炮，電影於昨日（6月22日）舉行全港首創的「《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，讓全港觀眾及歌迷，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心 Star Hall 匯星欣賞音樂會。

一眾電影歌曲原唱者，包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及 Harbor Homme，以及遠道來港的台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，把在電影中出現過的歌曲，原汁原味地演繹，讓剛剛看完電影的觀眾，立即足本重溫，十分窩心。

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有笑有淚發人深省

電影《全個世界都有電話》早前入圍第25屆意大利烏甸尼遠東電影節、第25屆台北電影節及第22屆紐約亞洲電影節，內容講述三位中學好友相約在25年後，即2022 年某天聚首，卻因為智能手機而引發連串出人意表的劇情，有笑有淚，同時發人深省。

昨日端午節假期，全港首批在戲院率先欣賞《全個世界都有電話》的觀眾，尤其喜歡三條不同故事線互相交織，錯綜複雜的布局、精警的對白及出人意表的情節，讓觀眾反思現代人的生活與智能手機經已不能分割，加上導演黃浩然精心挑選的配樂結合，相輔相成，令電影更加生動立體。

天時地利人和配合

晚上，音樂會在九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行，在電影中因應剪接需要而縮短的歌曲，在舞台上得以完整地呈現。

黃浩然導演形容以「試映場＋音樂會」形式發布電影是夢想成真，他表示：「這次能夠集齊11個參與電影配樂與演唱歌曲的香港和台灣音樂單位同場演出，需要『天時、地利、人和』完美配合，實在十分難得。」

同時，他特別感謝台前幕後的工作人員，以及買票入場支持的影迷及樂迷：「全靠你們才可成就這個創舉！」

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