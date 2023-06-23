【食用安全】43名幼稚園學童集體食物中毒 揭與進食一種家常菜有關

▲ 日本43名學童進食鹽烤鯖魚後中毒。

小朋友抵抗力弱，所以進食不潔的食物後果可以好嚴重。日本奈良市有4所幼兒園爆發集體食物中毒事件，據知事件涉及43名學童，他們食過午餐後身體出現紅疹等敏感症狀，有2人需要送院留醫，幸好現在所有人都已經康復。

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日本奈良市4所幼兒園的共43名幼童，在吃了校方供應的午餐後，背部和臉部都出現紅疹。該43名幼童的年紀介乎0到5歲，肇事原因懷疑是當日食用的鯖魚不新鮮所致。

6月13當日下午，幼童進食包括鹽烤鯖魚的午餐，有指衛生人員在有關鯖魚中檢測出含有組織胺。

專家表示，若魚類的保鮮工作不足，腐敗後會產生組織胺，人們進食後會出現過敏症狀，如臉部與口腔泛紅，皮膚發癢、蕁麻疹，噁心嘔吐、腹痛腹瀉、呼吸困難，有時甚至會神經性中毒。

▲ 鹽烤鯖魚。資料圖片

奈良市衛生所確認事件為集體食物中毒，下令4所幼兒園停止供應餐盒一星期，聯同提供食材業者一同做好衛生管理及食材保鮮的工作，以防事件重演。

鹽烤鯖魚是日本的家常菜，幾乎每家每戶都會烹調，而香港不少日式食肆都有提供，而鯖魚亦都容易在港超市買到，屬急凍食品，所以市民烹調前需要使用正確的解凍方法，以防食物中毒。

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責任編輯:王明芳