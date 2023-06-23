【絕境重生】71歲香奈兒奶奶一夜破產 住劏房煮食仍堅持穿CHANEL結局超勵志

人生總有起起跌跌，只要在低谷不氣餒，隨時來個大逆轉！71歲「MISS CHANEL 香奈兒奶奶」Nathalie George的人生故事，的確可以為不少人帶來正能量。Nathalie George一生傳奇，自小富貴的她，年青時十分風光，曾做過Dior的設計師，但後來因為不懂理財破產，一夜跌落人生谷底，因為破產，她被迫搬到狹小的劏房居住，幸好她多年來依然保持優雅生活，努力鑽研食譜，終於成書出版，再度人氣急升的她，不但令事業再現曙光，更獲得大批粉絲支持，還清債務一鋪翻身。

出身富貴任Dior設計師

Nathalie George被稱為「MISS CHANEL 香奈兒奶奶」，皆因她出生於法國巴黎16區富有的資產階級家庭，她的原生家庭因父母工作太忙，童年時要長期住寄宿學校，放假才到廚藝了得的祖母家過活，亦因而自小就培養出優雅氣質及一手好廚藝。成年後，她傳承了母親的時裝設計師天分，加上自身的努力，闖出一番事業。

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Nathalie George曾任殿堂級品牌Dior的設計師、高級餐飲Christofle、Lancel的創意總監，後來更白手興家，創立了自家飾設計公司，當時她在設計界人氣旺盛，合作的全是頂尖的公司，連法國航空、法國國家博物館聯合會及日本鐵路公司等力邀她合作，事業如日中天。

不懂理財欠下巨稅

從小到大一帆風順的Nathalie George，30歲已成為了大富婆，但由於從小到大過着奢華生活，對理財沒有概念，花錢更沒有節制，最終其一手創立的家飾設計公司，出現流動資金短缺的困境，加上公司聘用了不專業的稅務律師，令她欠下龐大的稅務，後來更被巨大的稅務拖垮，搞到破產收場。

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1988年12月24日，當地稅務局通知Nathalie George必須償還一直拖欠的稅款，惟當時她沒有即時處理，終於令欠稅的利息越滾越大，就算後來她結束公司，將豪宅及私人財產變賣套現，仍無法償還全部債務。

宣布破產租住劏房

1995年至2005年期間，Nathalie George因為欠債多次搬屋減少開支，由巴黎16區富人區中120平的大公寓（約1300呎），搬到沒水、沒暖氣，甚至沒浴室的狹小房子，可惜仍無法支付天文數字的債務，最終惟有在2000年宣布破產，2005年，一鋪清袋的她搬入6樓，沒電梯、沒窗、沒廚房的劏房中。

人情冷暖，Nathalie George破產後，不少昔日的好友都離她而去，雖然跌入人生谷底，幸而個性樂觀的她依然堅強面對，更坦言因為人生的轉變，令她認清楚那些才是真友情︰

物質因素改變了我的社交，正正就是一個機會測試哪個朋友是忠誠的。

雖然住在狹窄的房子中，但無礙她的優雅氣質，她不但將走廊變成她的私人「廚房」，擺放小巧的爐灶、小冰箱、小電磁爐等電器，更堅持每天打扮優雅、穿上美美的CHANEL衣服，為自己及鄰居煮食，面上亦常常保持笑容，樂觀面對逆境。

著書立說重建事業

連房東也被她的的堅毅與善意感動，給了她另一間約70呎的房間，鄰居們都親切地稱她為「6樓女士」。Nathalie George後來將房間改造成辦公室及接待室，在這裡過了15年，因她經常身穿CHANEL定制裙與高跟鞋，被稱為「香奈兒奶奶」。

有了這間辦公室，她天都努力地紀錄生活的點滴及食譜，終於在2020年完成了她的著作《La Cuisine du 6e étage》（「六樓的廚房，從鋼琴到爐子」），吸引大批傳媒爭相訪問。

Nathalie George一直努力堅持了18年，終於還清了所有的債務，在今年4月搬離了6樓的房間，重新開展新生活及工作，事業及人生來個大翻身。

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