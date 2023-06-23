【全港運動會】港運會明年復辦實體賽　7月起舉行運動員選拔賽

▲ 港運會明年復辦實體賽。（曾耀輝攝）

本地大型體壇盛事「全港運動會」將於明年復辦實體賽，設有8項比賽項目，並新增3人籃球，取代以往籃球項目。運動員選拔賽將於7月起至明年1月舉行，從18區中挑選地區運動員。籌備委員會主席容樹恒表示，今屆港運會的「示範項目」，將加入新興運動霹靂舞及滑板，以配合年輕人的興趣及社會反應。

是次第9屆港運會有8個比賽項目，包括田徑、游泳、羽毛球、網球、乒乓波、排球、5人足球及3人籃球。個人項目設有分齡組別，分別為15歲以下組別、16至17歲組別及18歲以上組別。

容樹恒表示，是次港運會將繼續舉辦輪椅籃球挑戰賽及智障人士游泳邀請賽，而原定上屆首次舉辦的硬地滾球比賽以及智障人士乒乓波比賽，亦將會於今屆舉辦，為殘疾人士提供更多參賽機會。

另外，18區運動員選拔賽將於7月起至明年1月舉行，由該區地區選拔委員會選出符合參賽資格的運動員，代表地區參加第9屆港運會。

他續指，今屆港運會將加入不同新活動元素，如「示範項目」比賽及交流活動將加入新興運動，包括女子5人足球、霹靂舞、運動攀登及滑板項目。另外，大會亦全民參與活動，如「18區誓獅暨啦啦隊大賽」、「全城躍動活力跑」、攝影比賽和競猜活動。

大會亦邀請全港中小學於陸運會期間舉辦「港運會心連心齊跑跳」，一眾師生家長可伴隨著港運會的主題曲下進行活力操，期望可推廣校園體育文化。

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記者：李芷玲