【47人初選案】《國安法》生效後公民黨改政綱無公布　鄭達鴻供稱黨憂予人「縮得好勁」印象

▲ 《國安法》生效後公民黨改政綱無公布，鄭達鴻供稱黨憂予人「縮得好勁」印象。（資料圖片）

民主派初選案今（23日）續審，前公民黨區議員鄭達鴻續作供，指相信公民黨沒告知公眾黨的政綱已改變，是出於公關考慮，憂慮《港區國安法》生效後，黨會予人「縮得好勁」的印象。

被告鄭達鴻第6日作供，今續接受控方盤問。控方萬德豪向鄭展示1份2020年7月4日的選舉經理會議議程文件，議程包括「跟進宣言及政綱」。政綱由「爭取議會過半35+，以關鍵否決權促使政府落實五大訴求」改為「爭取立法會主導權促使政府落實五大訴求」、「反對港版國安法」則改為「撤回港區國安法」等。

法官陳仲衡質疑，公民黨如何一方面提出撤回《國安法》，另一方面遵從《國安法》。鄭指，「撤回港區國安法」只是一個倡議，《國安法》生效後便成為香港的法例，需要跟從。

鄭同意黨沒對外公布新政綱，但沒向他透露為何不讓公眾知道政綱轉變。鄭相信是出於公關考慮，並指黨很擔心在《港區國安法》生效後，予人「縮得好勁」的印象。

惟法官李運騰質疑，讓選民知道立場轉變很重要，因為選民須決定投票予誰。鄭重申黨是考慮勝算，因為初選選民是民主派光譜中「最黃或偏黃」的人。

法官李運騰再問及，公民黨沒知會公眾新政綱，是否想增加公民黨取得「入場券」的機會，鄭同意。

法官陳慶偉質疑，公民黨是否出於公關或政治現實考量，才收回運用否決權的說法，事實上公民黨仍想運用。鄭否認，重申黨已打算更改政綱，「驚喺初選前俾人見到縮得咁勁」，故在初選投票日前沒有表明改變立場。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣