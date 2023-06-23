【Disney+劇集】「龍母」分享加入MCU心情　Emilia Clarke ：《秘密入侵》反映現實

▲ 艾美莉克拉克自言能加入MCU，感到十分興奮。

MCU第5階段劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）於前日（21日）已於Disney+上架，以「復仇者聯盟」元祖級成員神盾局局長Nick Fury（森姆積遜飾）為主要骨幹的《秘密入侵》，除有多位MCU成員再次登場，全新加盟的還有金像影后奧莉花高雯、以及因《權力遊戲》大熱的「龍母」艾美莉克拉克。

於2019年的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片尾彩蛋中，揭開神盾局局長Nick Fury原來是由擅長變形的斯克魯爾人（Skrull）的Talos化身模仿出來，真正的Fury卻身處外太空的指揮中心統領斯克魯爾人，成為劇情一大伏線。

▲ 森美積遜演神盾局元老Nick Fury，將展開終極一戰。

而劇集《秘密入侵》正是把宇宙戰線帶回地球，講述更多Fury及「詭族」的神秘謎團，以及雙方展開最後一戰，解救秘密入侵危機。

此劇跟之前MCU電影情節有很多牽連，相信此系列的粉絲會看得特別投入，除了Fury及Talos、當卓度演的War Machine度回歸外，艾美獎得主馬田費曼飾演的CIA探員Everett Ross，則會夥同高碧史蜜達絲飾演的神盾局特工Maria Hill，便揭開了全球連串恐怖襲擊及動亂局面，原來是由外星種族斯克魯爾人滲透地球而引起的，在敵我難分的形勢下，究竟誰是人類，誰是外星人，哪個才是值得信任，成為劇情懸念。

展現更寫實一面

今次「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）首次現身MCU系列，她接受訪問表示表示：「我原以為Marvel已為日後的作品一早選定了演員，想不到自已可以收到邀請，十分驚喜，而且《秘》是MCU日後發展的關鍵，令自己更期待第五和第六階段的作品。」

▲ 艾美莉演的G’iah。

她形容今次劇集風格會較為實淨，內容亦更為貼地，會令觀眾感受真實一面。「例如斯克魯爾人，他們因在原居地受到迫害，無奈離開家園去到一個全新地方，重新過著不一樣的生活，這其實就跟現實的難民相似。」

艾美莉指劇中有很多這種以移居者的角度去看這個世界，感概有許多事不能改變，同時充滿無力感，而她很高興在一齣MCU劇集中，能表達這種深度的內容。

▲ 3 斯克魯爾人Talos將會揭開更多入侵地球秘密。

父女情成重點

父女情在《秘密入侵》同樣是重要元素，艾美莉演的G’iah，跟斯克魯爾人父親Talos同住在地球，而當Fury介入他們家庭後，兩父女的關係便變得複雜。「今次觀眾可以看到Fury跟Talos有更多各種形式的對話，也有更形對立的關係，而作為女兒的G’iah，夾雜在他們之間便令到氣氛十分有趣。

她笑言自己在拍此劇前，已是飾演Talos的賓曼迪臣之超級粉絲，還跟朋友組成影迷會，今次二人在第一場戲合作，艾美莉已充份表達出自己的仰慕心情，故有機會可以演其女兒，視為難得機會。

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