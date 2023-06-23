【同性緋聞】阿嬌疑與「女版陳冠希」同遊布吉　鍾欣潼與同性新歡戴情侶鈪

▲ 網民發現阿嬌跟「女版陳冠希」於泰國度假。

鍾欣潼（阿嬌）於2020年跟台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，回復單身3年的阿嬌近日爆出同性緋聞，對象是「女版陳冠希」兼內地網紅皇甫聖華。

今日（6月23日）阿嬌於社交平台分享數張美照，原來她正於泰國布吉度假，成功瘦身的阿嬌穿上黑色一件頭泳衣，腰間「開窿」設計盡騷其纖腰，心情大靚阿嬌留言道：「今天很WOW# 在泰蘭德的海邊 開心一“夏”」

網民們紛紛留言大讚阿嬌性感又靚，又話阿嬌是「Sexy girl!」。

【翻版陳冠希】鍾欣潼被「女版EDC」錫面惹變Les疑雲 網紅男友與陳冠希撞樣

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疑似戴情侶手鐲

此外有網民留言問：「真的跟皇甫一起啦？」，原來阿嬌的緋聞新歡皇甫聖華同樣於泰國旅行，兩日前皇甫於IG打卡，今日就曬出藍天與白雲的相片，阿嬌也有讚好此帖文，故網民推測二人一起外遊，網民留言說：「祝你幸福」、「你們這是官宣嗎」

除性感泳衣照外，另一輯相阿嬌穿上背心襯貼身裙，當中阿嬌左手戴著跟皇甫聖華同款的手鈪，未知是否情侶手鈪。

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性取向有變？

本月初，阿嬌跟羅志祥舊愛周揚青約會時，被內地媒體拍到與一名中性打扮的女子互動親密，對方容貌更與舊愛陳冠希非常相似。

相中可見，他們一行多人在街上，當中戴上口罩的阿嬌與該名「女版陳冠希」咬耳仔，二人肩膊不時互碰，對方表現主動，離開時更親吻阿嬌臉頰，兩人關係曖昧。

相片流出後即傳來阿嬌性取向有變之嫌，同時網民亦發起「人肉搜尋」功能，令「女版陳冠希」身份曝光，有人認出該名「女版陳冠希」是33歲內地網紅皇甫聖華。

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