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【隱門】吳沚默又姣又索　湯洛雯「十月芥菜」暗爽表情萌爆

娛樂 14:39 2023/06/23

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

TVB劇《隱門》在昨晚（6月22日）劇情，高潮位落在心月（黃智雯飾）細佬逸風（阮浩棕飾）離奇捲入殺人案中，葉嘯天（吳岱融飾）見逸風與波波（吳沚默飾）不和，拉攏二人飲和頭酒，其間波波因吸食毒品情緒高漲，霸王硬上弓生擒逸風，逸風激烈反抗。

翌日波波被發現死在床上，逸風成最大嫌疑人，網民紛紛揣測是葉嘯天陷害親生仔之餘，還大讚吳沚默（Momo）又姣又索。

【隱門】尹詩沛慘被吳岱融虐待　吳沚默與杜燕歌拍床戲前向韓馬利備案

拍床戲冇尷尬

談到床戲一幕比一幕震撼眼球，沚默笑言背後其實蝦碌連連：「我同阮浩棕好Friend，佢算係我訓練班師弟，之前又合作得好開心，所以今次拍呢場戲冇尷尬，反而好多笑料。」

她續指：「好似有幕我要解開佢條皮帶，但解極都解唔開；同埋有幕佢要將啲毒品灑落我塊臉，但佢又打極都打唔開包嘢，而我又要好High咁係咁喺度叫，所以係搞笑多過尷尬。」

再問Momo如何演繹迷幻樣，她透露全靠之前編劇時曾做過相關資料搜集，令她拍攝時腦內有實際畫面可供想像及發揮。

湯洛雯萌爆

隨著結局周逼近，《隱門》劇情愈趨緊湊，但依然不乏輕鬆搞笑位，搞笑重任落在湯洛雯身上。

昨晚Madam Yeung（湯洛雯飾）得悉子喬（陳展鵬飾）與前度Emma（貝安琪飾）復合無望大感欣喜。

湯洛雯拋下「偶包」為場口做出連串萌爆「十月芥菜式」暗爽表情，獲網民大讚有喜感：「阿湯呢套愈做愈好」、「佢有搞笑潛質，做輕鬆劇情幾好睇」，演技終獲平反。

除角色人設搞笑，湯洛雯真人亦很Funny，根據TVB官網上載的NG花絮片，湯洛雯除了經常走音、忘詞引爆連番笑話外，更會「奀皮妹」上身，在鏡頭面前忽然跳舞或鬼馬放電，可愛爆燈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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