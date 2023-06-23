【茶記風波】張堅庭fb大鬧跑馬地老字號茶餐廳　忍咗好耐︰「幫襯幾十年也只好放棄」

▲ 張堅庭在Facebook大鬧跑馬地老字號祥興咖啡室。

導演張堅庭昨日在Facebook出post大鬧跑馬地老字號茶餐廳「祥興咖啡室」，開首第一句已是「忍咗祥興好耐」，更指無論是食物質素、侍應服務態度都大不如前，就算「幫襯了幾十年也只好放棄」。帖文吸引了逾3,000個like，更引來農場餐廳負責人留言。張堅庭亦再出post回應，指自己經營餐廳廿幾年，絕對是「傷人至深，所以才出重言」。

▲ 祥興茶餐廳（Facebook圖片）

令張堅庭大動肝火的，其實就是祥興咖啡室的一碟燥肉煎蛋飯。話說他們一行5人在祥興點了燥肉煎蛋飯後，發現咖喱豬扒的豬扒又實，味道古怪。

於是決定再點五香肉丁公仔麵，可惜也是「油水舖滿溢」，連菠蘿包也是一般，是「倫敦唐人街水準」。他又彈店家某一、兩名員工態度頗差，「好寸，以為似澳洲牛奶，但人家是性格，但這邊是…」。

他又回想起當年亞梅（梅艷芳）曾在祥興開過一個小型生日會，數不清在那裏傾劇本，與街坊行家吹水有多少次。而且碟頭飯曾經很有風味，他慨歎餐廳「竟淪落至此，街坊溫情也缺。有些老人家叫嘢都口窒窒。」

他更不諱言「幫襯了幾十年也只好放棄」，並覺得老闆要負最大責任，對出品完全沒要求，可能對員工差，員工就在工作時出氣，「你搵我出氣，我只好放棄。」。

帖文一出後，吸引了逾3,000人讚好，更引來農場餐廳負責人留言，暗指他「因為有名有器的人傷人至深，望所有具影響力的人，放言時能舉輕若重。」

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張堅庭亦特意開post回應，指自己也經營餐廳20多年，所以見到一些家庭式作業不善的餐廳，總會在離開前給些意見，語重心長的說生意難做，要多改進，有心的小店都會和他成為老朋友，而這次亦因「傷人至深，所以才出重言。」

位於跑馬地的祥興咖啡室，屹立該區逾半世紀，最出名是新鮮出爐的麵包、酥皮蛋撻，以及香滑奶茶。店家素來亦吸引不少名人幫襯，例如梁朝偉、林珊珊等，絕對稱得上是明星級茶餐廳。

記者︰黃依情