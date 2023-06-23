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【洩露試題】德信前校長涉洩試題案　與補習社前董事轉介區院處理7月中再訊

社會 14:59 2023/06/23

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德信學校前校長郭超群（右）。（資料圖片）

德信學校前校長郭超群涉隱瞞於補習社的財務利益，洩露機密考試和測驗題目予該補習社，前校長與補習社前董事被控公職人員行為失當罪及串謀公職人員行為失當罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院再提堂。案件將轉介往區域法院處理，兩被告續准保釋，須於7月11日到區域法院應訊。

男被告郭超群（50歲，德信學校前校長）；女被告彭詠嫺（46歲，勤舍學習中心前董事兼股東）。郭被控1項公職人員行為失當罪，另與彭同被控1項串謀觸犯公職人員行為失當罪。

控罪指，郭身為德信學校校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。

控罪續指，2名被告約於2019年10月16日至2021年6月3日期間一起串謀，在郭超群履行公職期間或與其公職相關的情況下，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的機密資料，即德信學校的考試和測驗題目。

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記者：林育慧

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