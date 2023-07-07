藥劑師拆解灰甲治療迷思　認清灰甲藥水抗真菌成分

炎炎夏日，想要享受陽光與海灘，但看到腳趾甲變灰、變黃，除了擔心穿着涼鞋、拖鞋不美觀，感到尷尬，更可能要擔心患有灰甲！有調查指，香港平均每6人就有1人有灰甲問題。如果不及早治療灰甲，很可能由一隻指甲交叉感染其他指甲，甚至傳染家人。要根治灰甲，就要了解其病徵及成因，以便及早察覺，及早選用適當的治療方法。

俗稱灰甲的甲癬是由真菌感染引致，初期的病徵大多在手指或腳趾甲末端開始出現，再向甲板擴展，趾甲可能變成黃色、褐色或出現細小的白色碎屑。真菌感染程度不同，或會令甲板變厚、變型或變脆，甚至出現甲床分離或發出異味。針對輕度至中度的灰甲一般可以使用外用藥治療，而中度至重度的灰甲可能需要使用口服藥，或雙管齊下合併使用外用藥。

灰甲容易透過直接接觸，或間接接觸（如共用毛巾、指甲鉗等物品）而傳染。公眾地方如泳池、更衣室等，是真菌傳染的高危場所。此外，鞋子悶熱不透氣及春夏季的潮濕悶熱天氣，也是滋生真菌的成因之一。如果家人患有灰甲，共用拖鞋、指甲鉗或毛巾等日常衞生用品也可間接傳染灰甲。

治療半途而廢 灰甲難斷尾

藥劑師Billy指出，不少人會選擇自行購買外用灰甲藥處理，但一直難以徹底解決灰甲問題，經常復發，其中有2個主要個原因，其一是患者未能持續使用藥物完成療程，以及很多聲稱能治療灰甲的產品都不含抗真菌成分，未能有效殺死真菌。

要醫好灰甲，遠比想像中需要耐性，因為指甲的生長速度慢，令療程較長。視乎真菌感染的程度，手指甲需要6至9個月治療；腳趾甲則需要12至18個月治療。在治療過程，患者需要持續用藥，直至健康的手指甲或腳趾甲重新長出並取代壞甲。

有部分患者未能堅持每日或定期塗抹灰甲藥水，令療效欠佳；亦有患者眼見灰甲情況稍有改善便停止用藥，但真菌仍然潛藏在甲床下，未能徹底清除，令灰甲有復發的機會。

▲ 灰甲問題難以根治，原因包括：患者未能持之以恒使用藥物治療、選用的外用藥未能有效殺死真菌。

宜選含抗真菌藥性成分

Billy指，選擇灰甲藥水要注意其成分、療效及安全性，產品可分為註冊藥物及非註冊醫療用品，註冊藥物獲衛生署審核，並有足夠臨床數據證實能有效治療灰甲。現時獲本港衛生署批核用作治療灰甲的藥性成分只有3種：Amorolfine （阿莫羅芬）、Ciclopirox（環毗酮胺）及Efinaconazole（艾氣康座）。其中Amorolfine較常見，其他成分可能需要醫生處方。

至於其他非註冊產品，常見成分為醋、酒精或草本等，在臨床上亦都未有足夠數據證明有抗真菌效用，有些產品甚至無標明有效成分，使用這類型的產品有機會令灰甲問題因未能得到適切治療而惡化，大家更要注意，長期使用酸性或酒精產品更有機會引致皮膚過敏！

▲ 治療灰甲外用藥比較

Amorolfine抗真菌效用強又持久 每星期使用1-2次

藥劑師建議選用含有抗真菌成分Amorolfine的灰甲藥水，其中「羅霉樂抗癬甲油」是全球最暢銷的外用灰甲藥1，亦為香港皮膚科醫生選用2。臨床實証3,4，能有效殺死隱藏於甲床深處的灰甲真菌，甲油於甲面乾透後會形成一層含高藥性成分的薄膜，藥效可持續滲入甲床5，殺死真菌及其孢子，防止真菌擴散6，藥效可長達7日，所以，每星期只需使用1-2次。每日可以照常洗澡、清潔足部，對於需要長期用藥的灰甲患者就可以更輕鬆完成療程。

▲ 「羅霉樂抗癬甲油」2.5ml可使用大約70次，足夠1隻灰甲使用9個月，性價比高！

▲ 「羅霉樂抗癬甲油」包裝內附即棄式甲銼，開始療程前將變厚的灰甲挫平，一方面清走壞甲，另一方面加強藥效滲透，亦有助健康趾甲加速生長，有助加強治療效果。

▲ 將甲油塗於患甲表面，每星期1-2次，輕鬆完成灰甲療程。

銷售點

HKTVmall: https://bit.ly/3XCX0Mr

Mannings: https://bit.ly/46kpuOW

Watsons: https://bit.ly/43YoWg6

Ztore: https://bit.ly/3NuSv1R

1. Nicholas Hall’s global CHC database, DB6, 2021

2. IMS Health HK 2015 Topical Dermatological Antifungals Market Research with Private Dermatologists.

3. Mycoses. 2019;00:1-8

4. Dermatologic Therapy, Vol. 20, 2007, 31-46

5. Lecha M, JEADV 2005, 19 (Suppl 1) 25-33.

6. Seidl HP et al., Mycoses. 2015 Oct;58

（特約）