【暑期活動】公共圖書館推「玩樂大自然」閱讀活動　五大項目鼓勵市民發掘樂趣

▲ 公共圖書館推「玩樂大自然」閱讀活動，五大項目鼓勵市民發掘樂趣。（康文署提供）

康樂及文化事務署香港公共圖書館於7月至8月推出大型閱讀活動「夏日圖書館節2023」，以「玩樂大自然」為主題，透過多元的實體和網上活動，鼓勵不同年齡的市民發掘閱讀的樂趣，並引領他們探索公共圖書館豐富的閱讀資源。

為培養小朋友對閱讀的興趣，多區的公共圖書館將舉行「故事劇場」和「故事分享會」，讓兒童透過互動遊戲、音樂劇或製作與故事相關的手工，體驗故事欣賞。「故事劇場」和「故事分享會」將以粵語、普通話或英語進行。

香港公共圖書館亦會舉行一系列親子工作坊，讓小朋友與家長一起製作樹葉拼貼畫、乾花書籤或利用回收物料製作玩具等。青少年及成年讀者亦可參與專為他們而設的工作坊，包括「植物拓染環保紙巾盒工作坊」和「自然為本：禪繞畫書籤工作坊」。

位於調景嶺、香港仔、藍田、深水埗、青衣和圓洲角的公共圖書館在7月中至8月期間輪流設有互動故事裝置，市民可以利用裝置的動作感應器控制虛擬角色，走進不同故事的場景，親身演繹故事或在香港公共圖書館故事大使的聲音導航下完成有趣任務。

此外，小朋友可參與網上實時工作坊學習繪畫、製作手工藝和進行簡易科學實驗。香港公共圖書館亦會在網上舉辦以大自然為主題的讀書會、專題講座、童書作家分享會和故事分享，並將陸續上載多條教授繪畫和手工藝的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道」。

位於南區、葵青區和深水埗區的公共圖書館會在夏日舉辦不同主題的活動，分別讓參加者體驗輪廓剪紙和藝術創作樂趣、提升他們對中國傳統藝術與香港文化的理解和欣賞、培養小朋友創意及邏輯思維，以鼓勵市民善用和認識區內圖書館資源。

所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。有關「夏日圖書館節2023」的活動詳情，可瀏覽專頁。公眾亦可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook專頁及Instagram專頁了解更多香港公共圖書館的活動和詳情。

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責任編輯：陳麗娜