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91歲胡楓7月四小生開騷　Joe Junior盼同修哥拜師學舞

娛樂 15:43 2023/06/23

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四位小生開騷 。

李龍基、葉振棠再次合體於7月28、29日一連兩晚於伊利沙伯體育館表演場舉行《雙生双識演唱會2023》，並邀請了胡楓及Joe Junior擔任嘉賓，四位小生一同出席宣傳活動。

今次演唱會主打香港人集體回憶，李龍基笑言：「今次演唱會最犀利嘅係，我地四個人加埋一共321歲，而且喺香港演藝圈共同努力咗合共220年，相信都有機會打入健力士世界紀錄大全！」

而四位演藝圈前輩於不同範疇也極具代表性，包括：香港最多電視劇主題曲的原唱者葉振棠、深入民心電視御用皇帝，並同樣貢獻無數金曲的李龍基；最受香港老中青朋友歡迎的「經典品牌」修哥胡楓；及唱盡港人耳熟能詳英文歌曲的代表人物Joe Junior。

被問及演唱會將會為大家送上什麼歌曲，四位賣關子說：「好歌當然會有，四位更會為大家帶來一些合唱歌曲，而跳舞環節就請大家多多期待啦！」

四人一共321歲。

四人更技癢並即席為大家獻唱一曲《舊歡如夢》，由李龍基結他伴奏，而年屆91歲的「修哥」胡楓更手持搖鼓打拍子，充滿活力，相當融洽。

被問及今次演唱會會否有驚喜送給大家，李龍基說笑道：「到時我同棠哥、Joe Junior會落力獻唱，而修哥將會喺後面大跳Break Dance，Disco等舞蹈。」

修哥則說：「係阿，跳舞就一定有，不過係俾你激到跳舞！」而談到跳舞，葉振棠就笑言：「相信大家主要想聽我唱歌多過跳舞，所以跳舞都係留番俾叻嘅人啦。」

Joe Junior則表示自己跳舞就無謂獻醜，不過亦希望向「舞王修」胡楓拜師學舞。而今次除了英文歌曲外，亦會獻唱一首屬於自己的中文歌曲。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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