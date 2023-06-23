【逃過一劫】富豪交8萬訂金搭泰坦號　1個原因決定臨陣退出

▲ 險踏死亡之旅！富豪交8萬訂金搭泰坦號，1個原因決定臨陣退出。

載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」，自18日下潛後在大西洋海域失聯，至今日（23日）尋獲潛艇殘骸，當中5名乘客全數罹難。而與罹難者之一的英國富豪哈定份屬好友的富豪布朗（Chris Brown），原已交訂金搭乘泰坦號，最終卻因一個原因臨陣退出，逃過死劫。

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綜合外國媒體報道，61歲英國富翁布朗（Chris Brown）任職數位市場行銷高階主管，他在2016年結識了是次泰坦號罹難者之一的58歲英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）。之後，2人更約定一起參加「泰坦號」觀光行程，並向「海洋之門」（OceanGate Expeditions）報名，各自繳付了8,000英鎊（約8萬港幣）的訂金。

驚見「泰坦號」質量存疑 決定退出

當時，布朗屬於第一批報名參加旅程的客人，而「泰坦號」也仍處於研發階段。但潛艇在之後幾年的下潛深度測試中遭遇多次事故，原定行程也反覆因技術問題等延誤。布朗得知後開始對其質量存疑，懷疑運營商偷工減料。加上他驚見潛艇駕駛竟是由「電玩手柄」控制，頓時更感到不安：

這是商業船隻，但艙內用老舊鋼管當作壓載物。泰坦號的駕駛員，使用的是經改裝的遊戲控制器，有4個按鈕和2個操縱桿。我寄電郵給他們說不能再繼續下去了，要求退款。

最後，布朗再三考量後認為乘搭泰坦號風險實在太高，決定退出行程。但好友哈定仍選擇踏上泰坦號，最終不幸遇難。

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「海洋之門」曾被多次警告風險

在「泰坦號」失聯後，布朗表示，所有登上泰坦號的人，都必須考慮並確定自己能夠承擔這次的風險。他又形容並相信好友哈定將平安無事：

哈定是一個非常冷靜的人，是有邏輯的思考者。我相信他將盡其所能節省用氧、穩定士氣。

同時，運營商「海洋之門」也被爆料，在泰坦號出發前已被多次警告存在結構安全風險，駕駛員更僅透過一組遊戲遙控器操縱潛艇。

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責任編輯：羅嘉欣