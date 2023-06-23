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【打擊冒牌】海關檢約萬件懷疑冒牌運動服飾　市值約120萬元拘兩男

社會 16:02 2023/06/23

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海關檢約萬件懷疑冒牌運動服飾，市值約120萬元拘兩男。(海關提供)

香港海關本周二（20日）在深水埗和長沙灣打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約一萬件懷疑冒牌物品，估計市值約120萬元。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

海關早前進行巡查期間，發現深水埗有流動小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員本周二採取執法行動，於深水埗掃蕩一個流動小販攤檔及其設於長沙灣的貯存倉庫，檢獲一批懷疑冒牌物品，包括運動衫、運動褲和運動外套。

行動中，海關拘捕兩名分別57歲和65歲的懷疑涉案男子，他們現正保釋候查。

海關指，會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品的活動。並提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

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責任編輯：陳麗娜

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