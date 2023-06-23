【搶企業】引進辦接觸逾百間企業　陳茂波︰大多傾向落戶河套區和新田科技城

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波接受報章訪問時表示，引進重點企業辦公室（引進辦）目前已約見逾百間企業，他們大多傾向落戶河套區和新田科技城。陳茂波指，企業來港，除了考慮土地、人才和錢，最看重的，是香港背靠祖國、面向世界的獨特優勢。

投管公司有望年底前完成首筆投資

去年施政報告提出成立的「香港投資管理有限公司」，目前仍在招聘行政總裁，現暫由金管局協助管理。被問到物色投資項目的情況，陳茂波表示，涉及大型的項目需十分審視，故仍在商討中，但較小的投資已物色得差不多，有望年底前完成首筆投資。

北都和交椅洲填海採新思維融資

談到北部都會區和交椅洲填海對政府的財政壓力，陳茂波表示，「完全有辦法解決。」強調會採用創新思維融資，減政府財政壓力，包括直接批地、發行基建債券等，惠民利政。

陳茂波舉例，北都發展，不一定是由政府完成土地平整及樓宇建設後，才邀請公司進駐，如果有關公司規模夠大，可聘用很多香港人，對香港GDP有重大貢獻，政府可以考慮直接撥出用地，讓他們按需要盡快發展。

至於交椅洲人工島，陳茂波說，「我有一個想法，能否通關這些項目發行一些債券，多一些讓市民認購。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希