【性犯罪】法國人夫持續落藥迷暈老婆　尋83名男子回家性侵妻子致染4性病

▲ 法國一名有「綠帽癖」的男子涉迷暈妻子，讓其他男人性侵太太，繼而把過程存檔在USB手指中。

法國一名有「綠帽癖」的男子，涉嫌於2011年至2020年間向妻子落藥，並找來多達83名男子性侵昏迷中的妻子，再將過程拍片收藏。妻子目前已驗出4種性病，此案預計明年開審。

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綜合外媒報道，居於法國普羅旺斯（Provence）卡龐特拉鎮（Carpentras）的男子Dominique P，與妻子Françoise（化名）結婚50多年，育有3名子女。2020年，Dominique因在鎮內一間超市偷拍女客人的裙底而被拘捕；警方調查案件，竟在其家中搜出數十段妻子被性侵的影片，意外揭發「案中案」。

警方調查發現，Dominique在2011至2020年間透過網絡論壇，結識了一群男子，並邀請這些人到家中性侵其妻。他會在妻子的晚餐中落藥，並規定這些男子不得吸煙及使用香水，而這些男子也需要在入夜時分摸黑走到其家中，以免觸動鄰居。因計劃相對精密，妻子對自己被性侵的事情一直毫不知情，只是常會感到疲倦，並有婦科問題出現。

據指，這群男子年齡介乎26歲至73歲不等，職業包括消防員、市議員、獄警、護士及記者等，當中有人更不只一次與受害人發生性關係。Dominique把妻子跟這些人發生性行為的影片拍下，並存檔在一名命名為「虐待」（ABUSES）的USB資料夾中。

受害人Françoise接受警方詢問時，形容丈夫Dominique是個善良體貼、有愛心的好人。她表示，丈夫曾向她提議「交換伴侶」，但被她以「不喜歡被沒感情的人觸碰身體」為由拒絕。當她得悉自己被性侵的真相時，當下情緒崩潰，並曾有輕生意圖，而她後來就醫檢查，也發現自己身染4種性病，她並已提出離婚。

目前已知此案牽涉至少83人，其中51名男性身分已被確認，全被控以性侵罪。已知針對受害人Françoise的性侵事件共92宗，案件預計明年開審，Dominique或將面臨最少20年的有期徒刑。

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責任編輯：羅嘉欣