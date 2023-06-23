【尖子透視】訂時間表自我鞭策考入林護　小六女生學好英文立志做法官

▲ 小六生張育英將升讀英中聖公會林護紀念中學。

常言道「讀書靠自己」，即使在求學路上獲師長指導，也得靠自己發奮才能成事。聖公會聖多馬小學的小六學生張育英憑著自律的態度，升中收穫好成果，考入葵青區著名英中聖公會林護紀念中學。育英小小年紀已有當法官的宏大志向，令她更有動力學好英文。

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育英自小成績中上水平，小五開始更為突出，全因她自覺數學科較弱，成績未達到理想，想到不能長此下去，於是扚起心肝操卷。她的努力沒有白費，數學成績提升後，整體學科成績更優異。最終她獲地區名校聖公會林護紀念中學（下稱林護）取錄，即將在9月新學年升讀一直心儀的學校。

她對升學路很有規劃，在小四時已開始考慮升中選校，並早有入讀林護的想法及目標︰

林護校風好，也有我喜歡的活動，合唱團出色，我小二開始加入合唱團。

▲ 張育英憑著自律的態度，升中收穫好成果。（受訪者提供）

夢想成為法官

總結小學階段，育英認為時間分配非常重要，在父母提醒下，她由小一開始訂立時間表，每天按時間表逐個項目完成，令她學習更有效率。她指平日功課量適中，而且大多在學校的導修課完成，回家後可以享受輕鬆的時間。不過，她沒有鬆懈，靠著自律保持學術成績，「老師話每日最少溫習半小時，我就溫習一小時。」

縱然學習路上並非一帆風順，但她慶幸得到家人和老師幫助，將問題迎刃而解。要數最有興趣的科目，育英首選英文科，她在小五因一次閱讀法律書籍，因而立下志願︰

我夢想成為一位法官，做法官要公平公正，英文要叻！

她平日看YouTube影片學英文，也計劃閱讀更多與法律相關的書籍，向著夢想進發。除了專注學業外，她也參與不少課外活動，例如學校的合唱團及花式跳繩隊，每周定期接受訓練，她現正為7月初舉行的花式跳繩表演盃預備。

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家校同心教育

父母對育英的成績有要求，期望她達到一定分數，就算未能達標，也會予以鼓勵。作為獨生女的她眼見父母辛勤工作，努力為家庭付出，都會自動自覺做好學生的本分，不想父母操心。育英說爸媽希望她將來能升讀大學，至於志願方面則尊重她的興趣。

在聖公會聖多馬小學度過了6年快樂的時光，育英感謝學校對她栽培，當初升中選校時，校長和班主任都有給予意見，鼓勵她與同學面試不要緊張。學校為他們安排面試班，教授面試技巧，對他們升中面試有很大的幫助。熱愛英文科的她提及，小五、小六可用iPad上課，英文堂會用App玩英語遊戲，從中掌握語法，令學習變得更有趣味性。

林護面試模式

育英分享林護在自行分配學位階段的面試模式，第一輪面試以全英語進行，由兩位老師面見一位學生，育英當時要先閱讀一篇英文文章，再回答相關問題；第二輪面試則由校長及兩位副校長一起面見，過程中以中英語進行。她記得要以中文四字詞去形容一張圖片，之後有6張圖片，如黑洞，要選擇其中一張圖片，再用英語去介紹。

即將踏入新階段，成為中一新生，育英現時希望考好林護的分班試，順利適應中學生活。林護以英語教授數學科，她有少許憂慮，幸校方提供升中銜接課程，她亦會趁著暑假多做練習提前預備。

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記者︰駱秀玲