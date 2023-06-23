【前東張女神】林泳淘遭非禮反被指呃like　朱智賢陳婉衡加入「#ME TOO」戰團

▲ 林泳淘遭非禮後放上網公審被質疑呃like。

前東張女神林泳淘日前自爆在港鐵被一名男子非禮，不過當時「Hang機」未有即時跟該名男子當面對質，其後大感後悔。她事後將該名非禮她的男子照片放上個人IG公審，並分享其經歷及感受。

不過事件持續發酵，有網民認為林泳淘將對方容貌曝光的行為不應該，同時亦有網民指她不報警卻選擇放上網公審，質疑她為賺流量。

【前東張女神】港鐵遭非禮曾公審對方 林泳淘：最嬲自己無當場對質

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承認曝光色狼容貌不當

對此，林泳淘今日（6月22日）再發文，寫道：「事情發生當下，你根本反應唔切，而就算回魂之後只有一個人你都會考慮好多嘢，我應唔應該大叫？如果佢唔認咁點？我係咪應該捉住佢？佢會唔會發爛渣？而到最後，影相係我能夠為自己做嘅事。嬲自己冇即時反應到，唔希望呢啲事會喺其他人身上再次發生。」

而將色狼容貌曝光，她直言獲網民提醒後覺知行為不當，承認疏忽打格的重要性：「真係無cofirm到對方意圖就出story，係自己考慮不周。我明白自己嘅錯，當然個時已經太遲，亦冇諗過事件會咁樣發酵。對於衝動而作出錯誤嘅行為影響到人，呢一點係我最內疚嘅地方。」

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被指賺流量不擇手段

對於網民延伸出「女權論」、「男人就係原罪」、「淨係識利用網絡公審，為賺流量不擇手段」、「唔報警就係講大話」、「做雞都怕蝕底？」等言論。

林泳淘表示：「我真係腦洞大開。仲有人話做男人好危險，應該要有男士車卡等等。我唔係歧視，不過想問，乜搭車小心自己隻手唔好摸到人pat pat真係咁難？」

她直言慶幸自己並非心靈太過脆弱的人：「仲未被深深二代傷害到。」

▲ （IG圖片）

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