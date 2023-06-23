【歷史重演】2年前曾坐「泰坦號」　前富豪乘客大爆驚險內幕 : 根本是自殺

▲ 2年前曾坐「泰坦號」，前富豪乘客大爆驚險內幕。

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」5名乘客全數遇難，掀起了全球對這潛艇的安全設計關注。事實上，有2年前曾乘坐過「泰坦號」的旅客早前接受訪問時便表示感覺潛艇漏洞百出，下海時猶如進行「自殺任務」。

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根據外媒報道，德國60歲富豪羅伊伯（Arthur Loibl）回憶指為了參觀鐵達尼號，於是花了10萬歐元（約85萬港元）在2021年8月乘坐「泰坦號」，當時，同行乘客還有有海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush）、73歲法國駕駛員納若萊（Paul-Henry Nargeolet）。他指潛艇來回水面和海底需時5小時，參觀時間3小時，由於潛艇內部非常狹窄，當時潛艇內的人需全程緊密地坐在一起，而且無法站立或蹲下。他又提到，當時水溫只有攝氏4度左右，因此潛艇內都非常寒冷。

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羅伊伯指當時感覺潛艇漏洞百出及不安全。他指潛艇先是電力出問題，導致下潛時間延遲5小時，潛水期間又遇到平衡潛艇的穩定管支架斷裂，不得不在水深1600米時再浮上水面，然後更換另一艘潛艇，他猶有餘悸指：

當時就是一次自殺任務。

羅伊伯也分享潛水期間的挑戰，「你必須有強大意志，不能有幽閉恐懼症，還必須能屈膝而坐10個小時。」他懷疑電氣問題是造成目前泰坦號失蹤的原因。他又指不敢想像5個男人擠在一個狹小空間有多恐怖，直呼「那下面一定是地獄，只有2.5米空間，溫度低到只有4度，沒有椅子和廁所。」

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責任編輯：羅嘉欣