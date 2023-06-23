【過渡性房屋】將軍澳三處過渡房屋今起接受報名　料最快8月入伙月租最平2500元

▲ 將軍澳過渡性房屋項目「賢庭居」、「邑庭居」及「寶庭居」登記情況。（曾耀輝攝）

基督教家庭服務中心在房屋局資助下，策劃「『成家』社會房屋計劃」。當中分別位於將軍澳市中心唐賢街的「賢庭居」、寶邑路的「邑庭居」及寶琳北路的「寶庭居」三處過渡性房屋於今日（23日）至周日（25日），於基督教家庭服務中心舉辦即場報名日，更開放晚間時段，有興趣申请的基層家庭只要齊備申请文件，會有專人協助即場報名。

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「賢庭居」「邑庭居」及「寶庭居」是位於將軍澳市中心的三個大型過渡性房屋项目，合共提供1079個包括1-2人、3人、4人及無障礙單位。其中「賢庭居」位於唐賢街18號，共提供282個住宅單位，預計今年8-9月可入伙。位於將軍澳寶琳北路11號的「寶庭居」可提供384個單位，預計今年8-9月前可入伙；以上兩處租金皆由2500元至4900元不等。位於將軍澳寶邑路27號的「邑庭居」可提供413個單位，飲單位面積較大，所以租金由3300元至5350元不等。三個項目均鄰近地鐵站，周邊巴士路線往來沙田、荃灣、尖沙咀、旺角、中環等區較為方便。附近更有大型街市及公共休憩設施，生活配套齊備。單位內均提供獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備。

基督教家庭服務中旬助理總幹事（管治及服務）周淑琼指，将軍澳三個過渡性房屋项目的申请對象须符合申请房委會公屋資格、或現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭。她續指，自6月1日申請開放以來，已收到約900份申請，形容反響「熱烈」。她表示，申請人將分為AB兩類。A類申請人需已輪候公屋3年以上，並有真正住屋需要的人士/家庭，申請人必須為公屋申請者，A類申請者將獲派此次過渡性房屋的8成。B類申請人為輪候公屋未滿3年但住屋環境需要改善的人士/家庭，並將獲派此次2成過渡性房屋單位。

周表示，「賢庭居」及「寶庭居」的1-2人及無障礙單位將會在收到申請後於今年7-8月進行面試，並预期將會今年8至9月陸續安排申请者人住，而3-4人單位則將於8月面試，並安排獲派申請者9-10月入住；而「邑庭居」的面試將於9-11月舉行，预期於12月入伙。而所有申請者在面試後亦要接受中心的家訪。

她補充，申請者可以通過電郵、網上表格、郵寄申請表格或親臨中心任意一種方式進行申請。即場申請者及其家庭成員需要出示身分證明文件、公屋藍卡、最近六個月入息文件及最近6個月資產證明文件。中心將於今日（23日）下午2時至9時及周六、日（24、25日）上午11時至晚上7時開放即場諮詢及報名。報名將於6月30日中午12時截止。

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記者：解青羽