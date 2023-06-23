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【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」

娛樂 17:01 2023/06/23

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

藝人「阿七」吳嘉儀結婚！今日（6月23日）發布與未婚夫的婚照，身穿低胸婚紗的吳嘉儀盡騷好身材，堪稱靚爆鏡準新娘。

阿七表示婚禮今年將於8月13日舉行，至於婚禮用甚麼形式，她回應稱：「要平衡番家人長輩嘅意願，我哋上午會著裙卦做中式接新娘出門儀式，下晝就做西式證婚酒會，cocktail party我哋兩個都鐘意chill D，可以同出席嘅親友傾吓計打卡影相。」

另外，阿七透露wedding planner佢介紹了很多婚禮迎賓玩意，比如DIY香水、即影即有、雪糕檔：「加埋我班TVB朋友組成liveband，希望來賓同我哋可以開party咁，過一個愉快嘅下晝。」

【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生

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最佳「柴可夫」

至於將去何處度蜜月，她幽默稱：「要睇工作安排呀，TVB肯畀我請假，最想去老公『豬仔』嘅故鄉海南島honeymoon，享受陽光與海灘，咁啱當年我父母都係去海南島渡密月。」

講到與未婚夫拍拖以來有何難忘事，她甜蜜稱：「有一段長時間我哋工作各有各忙，最珍貴嘅拍拖時間就佢開車接送我番工收工。」

阿七續稱：「我哋試過由香港一直駕車到湖南、湖北、江西，自駕遊，800公里的旅程一直坐喺佢側邊，一齊去搵d古蹟睇吓。佢話過:『第時我哋退休，豬仔會揸住架露營車環遊世界，去唔同國家探朋友，我永遠都坐喺佢旁邊陪住佢』。」

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她更大讚對方：「佢係一個100分柴可夫，無論我凌晨收工佢會接我，清晨番工佢會送我，我試過拍劇試過成身泥，仲要趕住去排話劇，佢都會安全送我去目的地。」真是甜入心。

問到打算何時再晉一級「升呢」做媽媽，她回應：「要睇緣份呀，老公好心急，希望趕得切生到個龍『豬』 BB。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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