【騙取合約】涉虛假資料騙香港郵政項目合約　夫婦認兩罪判囚獲緩刑

▲ 夫婦涉騙取香港郵政項目合約，今於區域法院承認兩罪囚，獲判緩刑。資料圖片

夫婦於科技公司分別為董事及營運總監，兩人涉於投標香港郵政網上購物平台項目時，虛報執行團隊成員及相關工作經驗，最終獲香港郵政判予項目，該項目合約總額逾419.1萬元，並獲香港郵政支付共逾286萬元。涉案夫婦早前被廉署拘捕及起訴，今(23日)於區域法院承認共兩項以欺騙手段取得金錢利益罪，被判監8個月及6個月，緩刑2年。

涉案被告張健恒及周靄儀(均48歲) ，兩人為夫婦關係，鄭承認兩項以欺騙手段取得金錢利益罪，周承認1項相同控罪，另1項控罪獲准存檔法庭。

控罪指兩名被告於2017年9⽉27⽇，連同劉漢君及蔡俊傑，以欺騙⼿段向香港郵政虛假地表示劉漢君會是⼀個稱為「重建香港郵政網上購物平台」(整合「郵購網」、「網上郵」及「香港郵政郵票策劃及拓展處網站」)項目的執⾏團隊成員，即為程序編製員；以及劉曾為泰美商業科技有限公司處理瑞士鏡片(香港)有限公司項目， 從而不誠實地為他們或泰美取得⾦錢利益，即有機會就該目合約赚取報酬。

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另1項控罪指張於同時間，連同蔡俊傑以欺騙⼿段向香港郵政虛假地表示，鄭紹棟及周榮康會是以上執行團隊成員，即為系統分析員及程式分析員，而鄭於2013年10⽉⾄2017年8⽉17⽇期間，以全職僱員身分在泰美商業科技有限公司工作，鄭並具備指明的全部經驗；以及張於2015年3⽉⾄2016年3⽉期間是泰美的瑞士鏡片(香港)有限公司項目經理。

案情指，案發時周是泰美商業科技有限公司(下稱泰美)股東兼董事，張其後加入泰美成為營運總監。

香港郵政於2016年中展開名為「重建香港郵政網上購物平台」(整合為「郵購網」、「網上郵」及「香港郵政郵票策劃及拓展處網站」)項目，以投標方式甄選承辦商，項目預算為500萬元。招標規格指明，執行團隊最少包括1名項目經理、兩名系統分析員及3名程式分析員，並須具資訊科技相關項目的資歷及經驗。

周於截標前3天，向大學校友劉漢君表示正競投1個需要6個「人頭」的項目，但她只有5個，校友答應協助周，周告知劉或須出席簡介會，事後劉會獲得一筆款項。泰美提交的技術建議中，指劉是執行團隊的程式分析員，曾替泰美處理瑞士鏡片(香港)有限公司的項目。劉其後與兩名被告等人出席簡介會，其後獲1,800元。

2017年7月4日，泰美向與其有生意往來的公司借用兩名職員鄭紹棟及周榮康，兩人分別被指是執行團隊系統分析員及程式分析員，張亦自稱是項目經理。同年8月7日，鄭於簡介投影片發現其資訊科技經驗詳情不符，要求張更正，惟張只著他專注所知事情。

泰美最終於同年9月27日，獲香港郵政判給該項目，合約總額為419萬元，泰美並獲支付合約費用逾286元，兩名被告則於2018年12月被捕。

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記者：林育慧

