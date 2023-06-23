【核廢水】工聯會：近八成受訪者反對日本排放核廢水　籲港府調整規管措施

▲ 工聯會籲港府調整規管日本進口食品措施。（工聯會fb圖片）

日本考慮夏季排放經處理核廢水，工聯會表示，有近八成受訪市民表示不贊成有關排放計劃。工聯會認為，特區政府應參考內地和澳門做法，限制更多日本地區的食品進口香港，以保障市民安全。

工聯會於2023年6月15日至17日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問了601名18歲或以上香港市民，了解他們對日本向海洋排放核廢水的關注和對日本進口食品安全的信心。有78.3%表示傾向不贊成有關排放計劃，63.1%表示將會減少消費日本進口食品，另外有逾半受訪者表示將減少赴日旅遊。

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對於政府應對措施，最多受訪者（41.4%）認為應加強對日本進口市民進行輻射檢查，有24.1%受訪者認為應全面禁止日本福島及附近縣份食品進口，另有19%支持短期內全面禁止所有日本水產進口。

工聯會又建議政府，調整對對日本進口食品的規管措施，加強檢查，由現時每月公布檢測，改回每個工作天公布，增加透明度及維持公眾對現行機制的信心。

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責任編輯：戴朗希