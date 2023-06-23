【英國研究】飲水並非最解渴　13款飲品補水效果排行榜清水只排第10名

▲ 13款飲品補水效果清水只排第10名。

夏日炎炎，最容易口渴！不過，有英國研究指出，在13款參與補水研究的飲品中，清水的補水效果僅排行第10名，比茶、可樂、運動飲品的補水效果更差。此外，研究又指出，有2款酒精和咖啡容易導致脫水中暑，因此建議減少飲用。

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綜合外媒報道，英國聖安德魯斯醫學院（University of St Andrews）曾就不同飲品的「水合反應」的時長和效果進行研究，結果發現一般人常以為最能直接解渴的清水，其實難以令身體長時間鎖水；相反含有糖分、脂肪或蛋白質的飲品，其鎖水效果反而更佳，因為有關物質可減慢排走胃液的速度，令身體有較長時間進行水合反應，達到鎖水效果。

聖安德魯斯醫學院教授羅納德莫恩（Ronald Maughan）表示，牛奶之所以較清水更能補水，因為它含有乳醣、蛋白質和脂肪，所有這些因素都有助於減緩胃液排空，長時間補水，還有一個元素就是鈉，牛奶中的鈉就像海綿一樣，可以吸附體內的水份，從而減少尿液的產生，避免水分流失。

至於含糖飲品為何無法解渴？Maughan解釋指，雖然含糖飲品在胃中停留的時間更長，但當這些飲品進入小腸後，更多水分需輸送到小腸，稀釋多餘的糖分，反而無法保持水分，所以才會愈飲愈口渴。他又指飲用酒精和咖啡容易令身體脫水中暑，因酒精會利尿作用，故酒精濃度愈高，水分流失的速度就愈快；咖啡中的咖啡因亦有利尿效果，因此他建議可以在咖啡內加入1至2匙牛奶，就可抵銷流失水分情況。

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責任編輯：羅嘉欣